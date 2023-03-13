譚松韻迷倒8男神 井柏然告白：還愛我嗎

井柏然、譚松韻在新劇「歸路」上演初戀再次相見破鏡重圓。（取材自微博）

白色情人節來臨 ，中國藝人井柏然、譚松韻主演電視劇「歸路」，主打初戀浪漫氛圍，在情人節帶來滿滿幸福與溫暖；該劇於新疆 實地取景拍攝，兩人在大雪地裡盡情擁抱、奔跑、擁吻，井柏然「摸頭殺」、「捨身保護」各種浪漫招式，更用低沉聲音問：「還愛我嗎？」令所有粉絲尖叫不已，擁有超強「CP百搭體質」的譚松韻，一路來更令超過八名男神皆拜倒，每部作品都「旺夫」。

「歸路」改編自中國知名作家墨寶非寶同名小説，故事講述譚松韻飾演的投資 總監「歸曉」在十年後與井柏然飾演的初戀特警「路炎晨」重逢，兩人從學生時期一見鍾情到遭遇變故後分手，卻意外久別重逢，最終破鏡重圓、再續前緣，井柏然、譚松韻首度合作，CP感滿點，光看預告2人在雪地接吻畫面，就吸引一大票網友激動大呼：「實在太酥了，拜託原地結婚！」

井柏然短髮造型，瞬間代入特警角色，也是Man度爆表，面對初戀譚松韻摸頭殺、捨身保護，用低沉的聲音問：「歸曉，還愛我嗎」，更令粉絲著迷，有一好歌喉的譚松韻也獻唱主題曲，為該劇增添浪漫氣氛。

除了「歸路」，愛奇藝國際站加碼推薦譚松韻主演的7部青春校園、古裝、民國愛情劇，包括「向風而行」、「錦心似玉」、「錦衣之下」、「以家人之名」、「民初奇人傳」、「最好的我們」等，無論與大16歲的鍾漢良扮演的「體面夫婦」，或與分別小9歲及5歲的宋威龍、張新成，譚松韻圓圓的少女臉，彰顯超強百搭感，不管搭誰，外型絲毫無違和感，都甜炸了。