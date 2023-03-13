我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美飛中國轉機台北僅900元 華航單程價優

41歲Selina宣布未婚懷孕3個月 Hebe、Ella狂喜

譚松韻迷倒8男神 井柏然告白：還愛我嗎

記者陳慧貞／綜合報導
井柏然、譚松韻在新劇「歸路」上演初戀再次相見破鏡重圓。（取材自微博）
井柏然、譚松韻在新劇「歸路」上演初戀再次相見破鏡重圓。（取材自微博）

白色情人節來臨 ，中國藝人井柏然、譚松韻主演電視劇「歸路」，主打初戀浪漫氛圍，在情人節帶來滿滿幸福與溫暖；該劇於新疆實地取景拍攝，兩人在大雪地裡盡情擁抱、奔跑、擁吻，井柏然「摸頭殺」、「捨身保護」各種浪漫招式，更用低沉聲音問：「還愛我嗎？」令所有粉絲尖叫不已，擁有超強「CP百搭體質」的譚松韻，一路來更令超過八名男神皆拜倒，每部作品都「旺夫」。

「歸路」改編自中國知名作家墨寶非寶同名小説，故事講述譚松韻飾演的投資總監「歸曉」在十年後與井柏然飾演的初戀特警「路炎晨」重逢，兩人從學生時期一見鍾情到遭遇變故後分手，卻意外久別重逢，最終破鏡重圓、再續前緣，井柏然、譚松韻首度合作，CP感滿點，光看預告2人在雪地接吻畫面，就吸引一大票網友激動大呼：「實在太酥了，拜託原地結婚！」

井柏然短髮造型，瞬間代入特警角色，也是Man度爆表，面對初戀譚松韻摸頭殺、捨身保護，用低沉的聲音問：「歸曉，還愛我嗎」，更令粉絲著迷，有一好歌喉的譚松韻也獻唱主題曲，為該劇增添浪漫氣氛。

除了「歸路」，愛奇藝國際站加碼推薦譚松韻主演的7部青春校園、古裝、民國愛情劇，包括「向風而行」、「錦心似玉」、「錦衣之下」、「以家人之名」、「民初奇人傳」、「最好的我們」等，無論與大16歲的鍾漢良扮演的「體面夫婦」，或與分別小9歲及5歲的宋威龍、張新成，譚松韻圓圓的少女臉，彰顯超強百搭感，不管搭誰，外型絲毫無違和感，都甜炸了。

投資 新疆

上一則

奧斯卡打破性別 「最佳男女」頭銜恐絕響

下一則

舊愛主持奧斯卡星光大道 奧斯汀巴特勒險狹路相逢

延伸閱讀

告白學起來 日本自衛隊雪地開車「一筆」畫出愛心

告白學起來 日本自衛隊雪地開車「一筆」畫出愛心
穿情侶裝首度公開合體 劉雯、井柏然互動超甜

穿情侶裝首度公開合體 劉雯、井柏然互動超甜
「她微博狂點讚」鮮肉男星宋威龍愛上網紅？雙方回應了

「她微博狂點讚」鮮肉男星宋威龍愛上網紅？雙方回應了
唐嫣同框鍾漢良 掀「笙蕭默」回憶殺

唐嫣同框鍾漢良 掀「笙蕭默」回憶殺

熱門新聞

這是真人還是AI繪圖？網友製作的「AI真人辨識測驗」，共有20位美女讓您考考眼力。(取自PTT)

20張美女圖 測您能否分辨「誰是AI」

2023-03-06 11:47
工藤靜香和木村拓哉被爆4月將閃電離婚。（取材自Instagram）

木村拓哉傳4月離婚內幕曝光 關鍵竟是工藤靜香1舉動

2023-03-06 20:32
郭書瑤（中）的雙峰呼之欲出。(取材自YouTube)

郭書瑤洗澡片「邪惡視角」流出 彎腰倒E奶看暈網友

2023-03-09 20:40
奧斯卡金像獎12日舉行頒獎典禮。(美聯社)

奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家

2023-03-12 23:32
林知衍在「黑暗榮耀」飾演宋慧喬的死對頭。（取材自Instagram）

黑暗榮耀謎底揭曉 房東太太真實身份曝光

2023-03-10 13:43
布魯斯威利近日與友人碰面被偷拍，顯得比以往都憔悴。（取材自臉書）

令人鼻酸 布魯斯威利妻子哽咽求狗仔攝影別再驚擾他

2023-03-06 06:35

超人氣

更多 >
日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光
倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機
奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家

奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家
矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散
「這就是美國夢」關繼威奪奧斯卡獎 一上台就爆哭

「這就是美國夢」關繼威奪奧斯卡獎 一上台就爆哭