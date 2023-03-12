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洪金寶獲亞洲電影大獎終身成就獎 笑言要棄武從文拿影帝

娛樂新聞組／即時報導
洪金寶獲得終身成就獎。（影片截圖）
洪金寶獲得終身成就獎。（影片截圖）

第16屆亞洲電影大獎頒獎典禮12日晚在香港故宮文化博物館舉行，香港功夫影星洪金寶獲頒「終身成就獎」，他領獎時哽咽表示：「我本來很平靜，這一刻突然想哭」。

洪金寶表示，過去3年疫情令電影圈停頓下來，尤其是動作電影，而他每日的行程都是買菜、吃飯，感覺自己跟電影圈已沒有什麼關係，直至收到主辦方通知獲頒「終身成就獎」，才感覺自己跟電影還有關係，因此對於獲頒該榮譽，感到非常意外且高興。

洪金寶笑言決定棄武從文，練出毒舌，然後拍攝電影「毒舌特工爺爺」，相信這樣就有機會贏得影帝。他期待看到未來動作電影發展出新的路向，他也感謝觀眾支持香港電影。

香港演員、曾憑藉電影「梅艶芳」獲得香港電影金像獎「最佳新演員」的王丹妮表示，能出席這次頒獎典禮感到非常幸運，有機會跟來自不同國家及地區的電影人見面。她相信未來大家一定會相互扶持將亞洲電影做好，讓亞洲電影越走越遠、越走越高。

日本導演是枝裕和表示，希望未來能夠有機會與香港電影人合作。他也提到，這次頒獎典禮匯聚了來自不同國家及地區的亞洲電影人，無論作品是否獲獎，都是十分難得機會。 

第16屆亞洲電影大獎在香港舉行，洪金寶（左）在妻子高麗虹陪同下出席頒獎典禮。（中...
第16屆亞洲電影大獎在香港舉行，洪金寶（左）在妻子高麗虹陪同下出席頒獎典禮。（中新社）

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