洪金寶獲亞洲電影大獎終身成就獎 笑言要棄武從文拿影帝

洪金寶獲得終身成就獎。（影片截圖）

第16屆亞洲電影 大獎頒獎典禮12日晚在香港 故宮文化博物館舉行，香港功夫影星洪金寶獲頒「終身成就獎」，他領獎時哽咽表示：「我本來很平靜，這一刻突然想哭」。

洪金寶表示，過去3年疫情令電影圈停頓下來，尤其是動作電影，而他每日的行程都是買菜、吃飯，感覺自己跟電影圈已沒有什麼關係，直至收到主辦方通知獲頒「終身成就獎」，才感覺自己跟電影還有關係，因此對於獲頒該榮譽，感到非常意外且高興。

洪金寶笑言決定棄武從文，練出毒舌，然後拍攝電影「毒舌特工爺爺」，相信這樣就有機會贏得影帝。他期待看到未來動作電影發展出新的路向，他也感謝觀眾支持香港電影。

香港演員、曾憑藉電影「梅艶芳」獲得香港電影金像獎「最佳新演員」的王丹妮表示，能出席這次頒獎典禮感到非常幸運，有機會跟來自不同國家及地區的電影人見面。她相信未來大家一定會相互扶持將亞洲電影做好，讓亞洲電影越走越遠、越走越高。