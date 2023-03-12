「眼睛會演戲」 梁朝偉獲亞洲電影貢獻獎

梁朝偉獲頒亞洲電影貢獻榮譽大獎。(取材自微博)

第16屆亞洲電影 大奬在頒獎典禮前夕公布「亞洲電影貢獻榮譽大獎」，得主是香港 藝人梁朝偉 ，以表揚其演藝魅力，梁朝偉則親自出席領獎。

綜合媒體報導，亞洲電影貢獻榮譽大獎主要表揚影人對亞洲及全世界的電影貢獻，旨在鼓勵國際影壇互相交流及學習。梁朝偉今年除了憑「風再起時」獲提名最佳男主角，亦率先獲頒亞洲電影貢獻榮譽大獎。

出道40載的梁朝偉，創造無數經典角色，擅長細膩詮釋角色，融人物特質於無形。梁朝偉演過的角色包括聾啞人士、同性戀、臥底、冷酷特務、都市小男人、私家偵探、古代軍師、詠春宗師及反派，演技收放自如。

多位與梁朝偉合作過的導演對他都有不低評價，王家衛、侯孝賢說梁朝偉演戲時，靠眼睛便能傳達一切情緒；張藝謀說梁朝偉是華語影壇非常傑出、具有代表性的演員，他的作品標誌了一個時代；李安讚譽梁朝偉是天才演員，認為自己不論作為導演或觀眾，有梁朝偉這樣的演員是一件很幸運的事；杜琪峯則表示盼望能與梁朝再合作，因為與梁朝偉的合作讓他了解到什麼是演出，什麼是演員。

梁朝偉曾獲五度獲得香港金像獎影帝、三度獲得台灣金馬獎影帝，「花樣年華」令他成為首位坎城影帝的香港演員，而「色，戒」則為梁朝偉帶來第一座亞洲電影大獎最佳男主角奬項。