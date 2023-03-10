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母親同病離世…26歲偶像「肺癌末期」崩潰痛哭：我不抽菸

噓！星聞／即時報導
蔣智豪宣布自己罹患肺癌末期。(取材自微博)
蔣智豪宣布自己罹患肺癌末期。(取材自微博)

中國26歲偶像蔣智豪2021年曾參加選秀節目「青春有你3」，去年8月他在微博發文後就此神隱。事隔7個月，今（10日）他突然發文，透露這段時間消失是因為罹患肺癌末期，更崩潰表示：「我不抽菸，但是卻在26歲的年紀要去和它抗爭，我真的很辛苦」。

蔣智豪在微博發文，更附上多張在就醫的照片。照片中，只見他身穿醫院病服、鼻子插著氣鼻導管，臉頰消瘦、雙眼無神看著鏡頭。他透露，母親6年前也因為肺癌離世，豈料癌症這麼快就找上他，「身體和心理上的痛苦讓我想過無數次要結束我這短暫的一生，這個病讓我變得很陌生，我站在鏡子前甚至都認不出自己，我不敢告訴大家，我只想自己一個人躲起來」。

蔣智豪表示，得知生病後曾一度沒有勇氣面對，幸好是家人、好友將他從漩渦裡拉出來，如今的他只能勇敢面對剩下的時間，並向大家好好道別，「我還是會努力生活，希望可以多陪伴家人和朋友一些時間」，最後更提到：「好了，以前的故事就講到這了，我走啦…最後希望大家都健健康康，願天下無癌。」發文一出，許多網友湧入留言替他加油打氣。

微博 癌症

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