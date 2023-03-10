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網曝黃磊天價藝術指導費 繳稅問題惹議

​​娛樂新聞組／綜合報導​
黃磊被爆在2018年出演「小歡喜」時，總片酬為人民幣3660萬元。（取材自豆瓣電影）
黃磊被爆在2018年出演「小歡喜」時，總片酬為人民幣3660萬元。（取材自豆瓣電影）

近日有網友在社交平台上曝黃磊參演多部作品的片酬，他在劇組中擔任多個職務，其中藝術指導費竟動輒上千萬。

消息一出，不少人都在關心黃磊是否有按照規定繳費。

蓋飯娛樂報導，據爆料者透露，黃磊2015年時出演「小別離」片酬為2310萬元，一集片酬約為51萬。而他在2018年出演「小歡喜」時一集片酬則達到了75萬元，總片酬為3660萬元。

值得注意的是，黃磊在「小歡喜」劇組中還擔任了監製和文學策畫，這兩項職務的費用為660萬元和50萬元，也就是說，黃磊參演「小歡喜」總收入為4370萬元。

2020年的熱播劇「小捨得」黃磊雖然沒有參演，但他卻擔任了藝術指導這一職務，費用高達1680萬元，不得不說，明星的收入可能是普通人一輩子都難以達到的。

此外，黃磊在2021年出演「小敏家」時片酬較低，僅有1890萬，但他同樣擔任了該部劇的藝術指導以及參與了劇本創作，這兩項職務的費用分別為1590萬和940萬，也就是說黃磊該片的收入也達到了近5000萬元。

為了證明爆料的真實性，網友還曬出招股書為證，其中有各項詳細紀錄以及所占的比例。

消息曝光後，不少網友認為相比較之前所曝出的天價片酬，黃磊的演技與所拿的片酬算得上是「物有所值」，但也有人認為演員這個行業過於吸金，並質疑黃磊有沒有按照規定繳稅。

黃磊年輕時算得上是「國民小鮮肉」，他在「人間四月天」中扮演的徐志摩一角給觀眾留下了深刻的印象，清秀的五官和文藝憂鬱氣質讓他獲得不少喜愛。

但近幾年來，因為發福的緣故，黃磊的顏值並不如出道時那般讓人驚艷，但曾在北影擔任老師的他演技卻一直在線，每部參演作品幾乎都獲得了成功，所以不少人都認為黃磊能夠拿這個片酬是情理之中的事情。

其實，黃磊近些年來並沒有參演許多影視劇，反倒是頻頻在各大綜藝節目上亮相，他常駐的「極限挑戰」和「嚮往的生活」片酬也並不低，拍戲的收入只是他眾多事業中的一部分。

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