劇拍完7年都沒播…張翰、朴敏英電視劇「打折拍賣」竟流標

樂視出品、投資超過人民幣1億元的電視劇「錦衣夜行」7年未播，如今以人民幣2,814萬起拍卻無人出價。(取材自微博)

南韓女星朴敏英2015年赴中國與男星張翰演出古裝劇「錦衣夜行」、「錦衣飛龍」，不料日前這兩部還未播出的劇，則被法院上網拍賣 網路傳播權，起拍價2814萬人民幣（約484萬美元），可惜最後流拍。

北京 市朝陽區人民法院近日在阿里司法拍賣平台公開拍賣電視劇「錦衣夜行」和「錦衣飛龍」網路播放權，評估價為人民幣4,020萬元，起拍價人民幣2,814萬元，即評估價的70％，該標的最終因無人出價而流拍。

此次被拍賣的電視劇改編自知名作者月關的同名小說「錦衣夜行」，共分為「錦衣夜行」和「錦衣飛龍」兩季，每季30集。

由上海劇芯文化創意有限公司、樂視網信息技術（北京）股份有限公司及貴州電視文化傳媒有限公司聯合出品，主演為張翰、朴敏英、徐正溪、宋妍霏、吳倩等。

2015年開拍時，「錦衣夜行」來自中韓兩國的主演陣容和高達人民幣1億元的投資 規模足以列入當年的頭部劇集，引起了不小的熱度和談論度。

這部電視劇拍攝的時候還沒有「限韓令」，但是後來拍攝完畢之後，電視劇當中有南韓演員的會有一些限制。所以，「錦衣夜行」拍攝完畢之後，就一直沒上線。

樂視網曾在2014年年報中表示，古裝歷史大劇「羋月傳」、女性宮廷大劇「武媚娘傳奇」、傳奇大劇「錦衣夜行」和「回到明朝當王爺」是樂視網2015年強檔大劇的「扛鼎之作」。

2015年12月，「錦衣夜行」及「錦衣飛龍」製作完畢後取得發行許可證，但至今已擱置超過7年仍未發行播出，出品方之一樂視網也從中國視頻網站第一股淪為被執行人。

該電視劇雖然已取得發行許可證，但由於政策原因（限韓令）至今一直無法發行及播映。若後續達成發行和播映，需將女主角樸敏英相關內容由其他演員參與重新拍攝，並透過適當的高科技影視技術手段予以更替。在上述重新拍攝和製作過程中將需要進一步追加投資。