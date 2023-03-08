我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙橫行…子女旅美 獨居台婦被騙百萬美元

麥卡錫主義再起 趙美心遭攻擊痛批：醜陋虛假

雙周天王將合作？星爺點名「香港見」 周董幽默回應

記者梅衍儂／綜合報導
周杰倫在IG以觀看周星馳電影隔空回應。(取材自Instagram)
周杰倫在IG以觀看周星馳電影隔空回應。(取材自Instagram)

周杰倫結束在澳洲的演唱會後，立刻和老婆昆凌飛去巴黎，昆凌忙時尚秀，他則跑去逛街。近日突然收到喜劇天王周星馳的點名，讓他開心在Instagram回應，更暗示雙方合作的可能。

周星馳在Instagram分享照片，他一邊享受紅酒一邊用平板聽著周董「最偉大的作品」專輯，並點名周董「香港見」。周杰倫5月5日起將在香港舉辦七場「嘉年華」演唱會，看來屆時周星馳應該會到場欣賞，不少粉絲敲碗兩大「雙周」合體。而周杰倫看到周星馳正在聽自己的歌曲，開心在限時動態轉發回應：「星爺，太屌了！」

有港媒向周星馳經紀人陳震宇求證兩位天王合作事宜，對方透露在溝通中，暫時無法告知詳情。而周杰倫所屬杰威爾暫時未有表示，周杰倫則是發文回應，他貼出正在觀看周星馳電影「賭俠2之上海灘賭聖」的照片，寫著：「星爺，你要我從法國帶幾瓶紅酒給你，還是要我幫你會會皮亞卡箱。」「皮亞卡箱」是該片中的法國賭神一角「皮亞卡箱」（Pierre Cashon）。

而先前五月天阿信曾到周星馳的社群留言許願，希望能為星爺的電影寫主題曲，當時周星馳回應阿信「一言為定」，還說希望是阿信譜曲，他填詞，如今星爺先點名和阿信好友周董香港見，恐怕阿信知道會羨慕不已。

周星馳邊喝紅酒邊聽周杰倫專輯。(取材自Instagram)
周星馳邊喝紅酒邊聽周杰倫專輯。(取材自Instagram)

周星馳 周杰倫 香港

上一則

改走辣妹風 子瑜小露乳溝 IG粉絲破千萬

下一則

穿情侶裝首度公開合體 劉雯、井柏然互動超甜

延伸閱讀

「雙周」合體？阿信慢一步 周星馳點名周董「香港見」

「雙周」合體？阿信慢一步 周星馳點名周董「香港見」
雪梨開唱超時恐被重罰 周杰倫寵粉超霸氣

雪梨開唱超時恐被重罰 周杰倫寵粉超霸氣
周杰倫雪梨開唱超時恐有高額罰金 霸氣嗆：哥無所謂

周杰倫雪梨開唱超時恐有高額罰金 霸氣嗆：哥無所謂
昆凌88歲爺爺現身台北錦標賽 周杰倫3寶貝遺傳親解密

昆凌88歲爺爺現身台北錦標賽 周杰倫3寶貝遺傳親解密

熱門新聞

趙露思(右)和吳磊在「星漢燦爛·月升滄海」中CP感十足。（圖：WeTV提供）

趙露思飆罵吳磊「媽個X」影片瘋傳 網：甜妹形象毀了

2023-03-02 22:47
林鳳英嫁比利時富商，外表依舊保持亮麗。（記者王聰賢／攝影）

台全裸豔星嫁富商7年 夫分好遺產她卻為1女氣喊離婚

2023-02-28 19:49
工藤靜香和木村拓哉被爆4月將閃電離婚。（取材自Instagram）

木村拓哉傳4月離婚內幕曝光 關鍵竟是工藤靜香1舉動

2023-03-06 20:32
這是真人還是AI繪圖？網友製作的「AI真人辨識測驗」，共有20位美女讓您考考眼力。(取自PTT)

20張美女圖 測您能否分辨「誰是AI」

2023-03-06 11:47
香港導演羅俊偉。 （翻自YouTube）

香港導演逼夜店妹當性奴 要求15分鐘內提供3P對象

2023-03-01 02:35
「星落凝成糖」由陳星旭（圖）、李蘭迪主演，講述「上錯花轎嫁對郎」故事。（取材自微博）

戲說從頭／「星落凝成糖」上錯花轎嫁對郎 反差人設吸睛

2023-03-05 02:11

超人氣

更多 >
「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統
銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中
詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金