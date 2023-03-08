雙周天王將合作？星爺點名「香港見」 周董幽默回應

周杰倫在IG以觀看周星馳電影隔空回應。(取材自Instagram)

周杰倫 結束在澳洲的演唱會後，立刻和老婆昆凌飛去巴黎，昆凌忙時尚秀，他則跑去逛街。近日突然收到喜劇天王周星馳 的點名，讓他開心在Instagram回應，更暗示雙方合作的可能。

周星馳在Instagram分享照片，他一邊享受紅酒一邊用平板聽著周董「最偉大的作品」專輯，並點名周董「香港 見」。周杰倫5月5日起將在香港舉辦七場「嘉年華」演唱會，看來屆時周星馳應該會到場欣賞，不少粉絲敲碗兩大「雙周」合體。而周杰倫看到周星馳正在聽自己的歌曲，開心在限時動態轉發回應：「星爺，太屌了！」

有港媒向周星馳經紀人陳震宇求證兩位天王合作事宜，對方透露在溝通中，暫時無法告知詳情。而周杰倫所屬杰威爾暫時未有表示，周杰倫則是發文回應，他貼出正在觀看周星馳電影「賭俠2之上海灘賭聖」的照片，寫著：「星爺，你要我從法國帶幾瓶紅酒給你，還是要我幫你會會皮亞卡箱。」「皮亞卡箱」是該片中的法國賭神一角「皮亞卡箱」（Pierre Cashon）。