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甄子丹批反送中是暴動 網民連署促奧斯卡撤銷邀約

娛樂新聞組／綜合報導
甄子丹近日表示，香港「反送中」抗爭是暴動，引發議論。（取材自微博）
甄子丹近日表示，香港「反送中」抗爭是暴動，引發議論。（取材自微博）

香港著名武打演員甄子丹近日表示，香港2019年爆發的「反送中」抗爭是暴動，引發眾怒，至今逾2萬人上網連署，要求本屆奧斯卡頒獎典禮別找他登台。

中央社引述美國之音（VOA）報導，目前已移居台灣的香港反送中抗爭者「赴湯」湯偉雄，在網站change.org發起聯署，批評甄子丹是中共政權的支持者，抨擊他的言論否定香港人爭取自由民主權利。

他呼籲奧斯卡（Oscar）頒獎典禮別邀請甄子丹擔任頒獎嘉賓，截至發稿，超過2萬3000人連署並響應湯偉雄的號召。

而暱稱al al的香港網友則是在change.org發起支持奧斯卡邀請甄子丹頒獎的連署，截至發稿，只有3位數不到600人相挺。

甄子丹是中國港區政協委員，聲稱很榮幸，也認為這是很大的責任，會盡力為人民服務、為國家做事，之所以會接受任命，甄子丹稱因他認為近來中國武術電影類型愈來愈少，他想盡可能地去吸引投資，而受到國家認可他覺得很光榮。

2月28日也就是兩會開議前他接受英國雜誌GQ Hype專訪表示，2019年反送中運動不是抗議而是暴動。甄子丹表示：「我不想變得政治化。很多人可能對我所言感到不滿，但我確實是將自己的經歷說出來。」

訪談中他指責西方媒體負面報導中國，並說：「在中國境外的大多數人都不會看到它（這些偉大建設發展），直至他們身處其中。現代化！我曾到過世界上許多國家，但他們甚至還沒有達到接近中國的地步。」

他更點名批評英國廣播公司（BBC）與美國有線電視新聞（CNN），從不提中國的高速公路、新穎建築與生活便利所帶來的好處。

甄子丹 香港 反送中

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