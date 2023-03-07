陳妍希公開北京愛巢 美到像樣品屋、被質疑造假

陳妍希公開北京的家，卻被網友質疑沒有生活感。（取材自微博）

台灣女星陳妍希嫁給大影星陳曉後，生下兒子「小星星」。向來保護私生活的陳妍希，近日受訪時罕見公開位於北京 的愛巢，可見房內的色調輕柔、裝潢高雅，沒想到照片曝光後卻遭網友質疑一點都沒有生活氣息，懷疑造假。

曾在美國南加州大學 輔修美術的陳妍希，在藝術和設計領域有自己的品味，曝光的住宅照片，內部色彩主要走暖色調，在米白色的基礎上，透過挑選飽和度較低的粉、紫、綠等多色家具，增添活潑氣息。餐廳則以木頭材質及金屬做搭配，空間顯得低調高雅，且家中處處擺放畫作，也看出夫妻倆對美感的重視。

ETtoday報導，照片曝光後，許多網友質疑陳妍希造假，好奇明明一家三口住在裡面，房子卻幾乎看不出生活痕跡，「這也太假了」、「感覺住2天要還回去的」、「樣板間嗎」、「有娃的家庭長這樣？」、「裝潢很甜美，但缺少生活氣息，感覺是度假時來住一下」。

對此有網友跳出來解釋，這間房子其實是陳妍希當媽前所居住，在兒子出生後，一家人就搬到其他地方了，反駁造假一說。留言也表示「人家把東西收拾得整齊就說假，沒有生活感…」、「挺好看的，應該是為了拍照特別收拾」、「我好喜歡這種風格」、「人家老公喜歡就行」。