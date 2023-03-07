毛曉彤、張儷分飾姊妹 攜手追夢「心想事成」

毛曉彤（見圖）、張儷在新劇中飾演一對姊妹。（取材自微博）

由毛曉彤、張儷、李澤鋒、王子異主演的現實主義題材劇「心想事成」近日上檔，毛曉彤、張儷在劇中飾演一對姊妹，承載彼此成長悲歡，靜水深流的姊妹親情，也有父母愛情，更有時代變遷中年輕人的追夢與成長。

毛曉彤、張儷（見圖）在新劇中飾演一對姊妹。（取材自微博）

北方網報導，「心想事成」講述的是孫心、孫想這對性格迥然不同的姊妹，在自由拚搏與平淡安穩中忠於本心，歷經坎坷後依然追尋美好生活的故事。在最新曝光的預告片中，胡同老街裡的日常生活，都市霓虹下的車流不息，故事在一段連續的場景交錯中鋪陳開來，也預示著都市化進程中人們生活、情感所經歷的嬗變與衝擊。姊姊孫心（張儷飾）是一心以「成功」為目標的現代女性，外表光鮮獨立卻被「心病」所累；妹妹孫想（毛曉彤飾）天真爛漫，骨子裡有股「闖」勁，但現實的磕絆也讓她時常陷入失意與迷茫。

作為一部群像戲，圍繞在姊妹倆身邊性格各異的人物形象為全劇增色不少。李澤鋒飾演的褚曉羽雖心思活絡，不夠沉穩，但經過生活的種種考驗逐漸變得成熟，知曉「一步一個腳印慢慢走」；王子異飾演的於非充滿了理想主義，仗義豪邁，歷經種種生活變動後實現了自我成長。

報導指出，孫松、張凱麗分別飾演劇中兩姊妹的父母孫堅、李慧蘭，他們吵吵鬧鬧但也在用不同方式表達愛意，守護小家，追求小幸福。值得一提的是，該劇也是張凱麗與孫松這對「初代熒屏CP」繼「渴望」後，時隔三十餘年再度攜手。