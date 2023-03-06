「風雨送春歸」熱播 實力派演員飆戲

老戲骨王志文的出演，成為「風雨送春歸」一大亮點。（取材自微博）

由中國藝人王志文、俞飛鴻、于震、王力可領銜主演的新劇「風雨送春歸」正在熱播，該劇被評價為「弘揚真善美，鞭撻假醜惡」，吸引了眾多觀眾的注意。

中國娛樂網報導， 「風雨送春歸」講述王志文飾演的偵察連連長趙達聲，在當年一場戰鬥中因受傷而失憶，被兄弟部隊所救。于震飾演的趙達聲戰友余仲君以為趙達聲已經犧牲，按照兩人先前的承諾，悉心照料趙達聲的妻子和兒子，三人組成了新的家庭。

幾年以後，恢復記憶的趙達聲回到家鄉，卻發現妻子已經改嫁好友。軍人的意志和豁達令他深忍疼痛放下往昔，與俞飛鴻飾演的老師許盈結成連理，誕下女兒。兩個既親密又彼此尷尬的家庭，處在融洽但又微妙的關係之中。

余仲君和趙達聲作為經歷了事業、家庭、友情等重重變故和考驗，曾經一同出生入死的二人，卻在這時做出了截然不同的選擇，也使得他們的人生路徑從此分叉。

「風雨送春歸」演員陣容是公認的演技派，國寶級男演員王志文的出演成為了該劇一大亮點。對於出演趙達聲，王志文表示十分欽佩趙達聲不凡的經歷與高尚的品格；作為上海人，他與上海導演 吳天戈的合作也有著非同一般的信任和默契。