14年前初戀？ 李沁與楊洋甜密照曝光

李沁跟初戀男友楊洋的舊照近日在網上瘋傳。（取材自微博）

中國女星李沁，憑電視劇「慶餘年」一炮而紅，女神雖然受歡迎，但她的感情生活卻一直交白卷，令粉絲也為她心急，近日李沁跟初戀男友楊洋14年前的照片曝光，當年二人因事業距離而分開，想不到現在楊洋已躍升為新生代男神。

綜合媒體報導，李沁外型亮麗，演技精湛，最為人熟悉是演出「慶餘年」的雞腿姑娘一角，被網友大讚零死角美女，俘虜不少粉絲。曾演過「如懿傳」、「錦繡南歌」、「狼殿下」等，口碑不俗。

李沁的緋聞 一向少之又少，仿如不食人間煙火的女神，但近日她跟初戀男友楊洋的照片在網上瘋傳，李沁一臉青澀，楊洋搭著李沁的肩，該名少年就是18歲的楊洋，他跟19歲的李沁，拍攝「新紅樓夢」時相識，兩人一個扮演成年之後的賈寶玉，一個扮演少女時期的薛寶釵，在劇中沒有什麼對手戲，但在封閉培訓的三個月裡，楊洋和李沁就已日久生情，成為了彼此的初戀。 李沁的緋聞一向少之又少。（取材自微博）

之後李沁事業起飛，又跟老闆的乾兒子林雨申傳出緋聞，令李沁和楊洋愈走愈遠，分手收場。

楊洋近幾年演出多部熱播劇，包括「微微一笑很傾城」、「你是我的榮耀」等，晉升新生代男神，合作的女星如迪麗熱巴 、趙露思等也都是顏值人氣雙在線的一線女星，因此感情生活格外引人好奇。

但楊洋唯一公開認愛過的女友只有李沁，他曾在一次採訪中，大方承認李沁是他「喜歡過的人」，引起網友熱議。現在楊洋已是一線紅星，李沁則是待字閨中，不少網友希望兩人復合，再續未了緣。