我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加勁球得主中獎20.4億 為何現金只拿9.97億

「搶救雷恩大兵」男星湯姆賽斯摩過世 享壽61歲

微博瘋傳林志玲被家暴 照片女主角遭打爛鼻子

記者陳建嘉／即時報導
稱林志玲被家暴的照片女主角其實是南韓女星李敏英。（取材自微博）
稱林志玲被家暴的照片女主角其實是南韓女星李敏英。（取材自微博）

林志玲2019年和放浪兄弟成員Akira（黑澤良平）結婚，育有一子，近日夫妻兩人為了多照顧林志玲母親回台生活，兩人婚後感情甜蜜，近期卻在微博網上瘋傳林志玲被家暴，甚至稱她鼻子被打爛，還抹黑是台灣媒體爆的料，不過眼尖網友立刻發現這消息不僅是假的，照片中的女主角甚至不是林志玲，是南韓女星李敏英。

中國網上竟亂爆林志玲遭家暴。（取材自微博）
中國網上竟亂爆林志玲遭家暴。（取材自微博）

最近，微博瘋傳一標題「台媒爆林志玲遭家暴」，並貼出神似林志玲躺在病床上的照片，不過有一名微博網友「星娛小馬甲」立刻找出文章荒謬漏洞，一是誰會簽婚前協議不能承認被家暴，二是病床上的照片並非林志玲，而是南韓女星李敏英多年前受傷的照片，更稱讚這對夫妻相處甜蜜，「有個這樣的女神老婆，估計都得捧在手心裡了吧，誰捨得下手啊？」

林志玲與AKIRA婚後幸福。（本報資料照片）
林志玲與AKIRA婚後幸福。（本報資料照片）

網友也紛紛回應說：「又是哪個缺流量的狗仔在亂說話了」、「圖怎麼看都不像林志玲」、「就離譜」。其實AKIRA去年上節目「大雲時堂」就曾表示兩人真的很少吵架，若遇到問題時的方式是理性溝通，從中取得共識，林志玲也曾在新書「剛剛好的優雅」表示兩人有衝突時會牽著彼此的手，「至少感受到彼此的溫度」，並說好生氣後會寫信跟對方說明感受，當時還幽默自嘲：「或許也是因為我的日文，還沒有好到可以跟他吵起來的程度」。

林志玲 家暴 微博

上一則

成龍新戲「宣傳詐騙」？ 吳京客串變主演 謀女郎被神隱

下一則

黃秋生自爆女神不只林青霞 羞認一見她就「小鹿亂撞」

延伸閱讀

蕭敬騰搶下蔡康永「非賣品」 林志玲扼腕想偷走

蕭敬騰搶下蔡康永「非賣品」 林志玲扼腕想偷走
新春拜年 林志玲化身粉紅兔

新春拜年 林志玲化身粉紅兔
林志玲新春拜年化身「粉紅兔」 20秒影片透露真實狀態

林志玲新春拜年化身「粉紅兔」 20秒影片透露真實狀態
林志玲手寫春聯拜年 典雅公主頭少女感噴發

林志玲手寫春聯拜年 典雅公主頭少女感噴發

熱門新聞

趙露思(右)和吳磊在「星漢燦爛·月升滄海」中CP感十足。（圖：WeTV提供）

趙露思飆罵吳磊「媽個X」影片瘋傳 網：甜妹形象毀了

2023-03-02 22:47
周迅(圖)、陳坤驚爆祕婚。(取材自微博)

真的嗎？娛記爆料：周迅西藏祕婚老友陳坤

2023-02-25 14:13
(噓！新聞)

蔡天鳳碎屍案找到頭顱 閨蜜方媛痛心 郭富城說了4個字

2023-02-27 01:33
被瘋傳祕婚、懷孕，迪麗熱巴近日現身機場，再度引發熱議。(取材自微博)

瘋傳祕婚、懷孕 迪麗熱巴現身機場曝身材

2023-02-26 02:20
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭碎屍 當地住戶：曾聽到女人喊叫聲

2023-02-24 12:41
蔡天鳳（左）與郭富城愛妻方媛二人關係極佳。圖／摘自IG

香港名媛蔡天鳳遭碎屍 與郭富城愛妻方媛多年交情

2023-02-24 10:08

超人氣

更多 >
紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義
蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」
想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫

想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫
冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行
蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠

蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠