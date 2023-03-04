陳飛宇床照外流後首發文50萬人讚 也有人轟「丟臉」

男星陳飛宇2022年以電視劇「點燃我溫暖你」暴紅，沒想到上月被爆出與人妻網紅的床照，掀起熱議。（取材自微博）

男星陳飛宇2022年以電視劇「點燃我溫暖你」暴紅，沒想到上月被爆出與人妻網紅的床照，掀起熱議。他的工作室發聲明承認照片是他本人與前女友，並表示將向造謠網友究責，此後他本人及工作室皆未再發言。事隔17日，他在風波後首度更新微博 ，吸引超過50萬人按讚，留言處雖有人調侃，但也有許多粉絲表示仍會等他回歸，兩方留言討論熱烈。

陳飛宇近日更新微博貼文，宣傳與女星周也主演的新電影「倒數說愛你」，內文寫著宣傳詞：「每分每秒的時間內裡，見證相愛的痕跡。」這篇貼文吸引超過50萬人按讚、21萬人轉發。

貼文PO出後讓粉絲相當驚喜，認為演員就是要靠作品說話，紛紛留言：「我準備好了，電影院 見」、「我們一直都在，真的好想你」、「好久不見，會陪著你越來越好的」。

陳飛宇在床照風波後首度發文，吸引超過50萬人按讚。（取材自微博）

然而，也有網友指出他爆出桃色醜聞沒多久，現在就狂賣深情的人設形象，讓人相當難以入戲，表示：「怎麼和沒事的人一樣宣傳電影，網路是有記憶的」、「你的家人原諒你了嗎」、「阿瑟，你不是塌了嗎」、「丟全家的臉了。」

陳飛宇床照外流後，其有著「中國第一美人」之稱的母親陳紅曾被網友目擊以憔悴模樣現身，並趕忙上車的畫面，似乎是要趕去幫忙兒子處理事情。