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「流水落花」鄭秀文素顏當媽 零片酬挺新導演

記者陳建嘉​​／綜合報導​
鄭秀文（右）以素顏短髮造型，展現有層次的內斂演出。（圖：甲上提供）
鄭秀文（右）以素顏短髮造型，展現有層次的內斂演出。（圖：甲上提供）

香港影歌視三棲天后鄭秀文在溫情香港電影「流水落花」中，飾演寄宿家庭母親「天美姨姨」一角，洗盡鉛華，以素顏短髮的清麗造型，展現有層次的內斂演出。鄭秀文因為太喜歡劇本，決定零片酬接演，力挺新導演，也憑該片榮獲第29屆香港電影評論學會大獎最佳女演員，更第10度提名香港電影金像獎最佳女主角，就連合作多次的天王劉德華也公開喊話，表示自己「偏心」挺好友，期盼鄭秀文得獎，讓她相當開心。

鄭秀文透露當時收到劇本時就相當喜歡，覺得故事很感動，很想幫這位新導演，加上自己不懂幕後，只好身體力行支持對方，完全不收片酬拍攝。

鄭秀文補充選擇接演的原因，是故事平實又沒有刻意煽情的部分，卻在某些場景會觸動人心，讓自己有很大的震撼：「這份劇本是很棒的機會讓我去嘗試不同角色，而導演也沒有刻意把天美姨姨神化，角色外在和內心有很大反差，一開始她也不是帶著天使心去做，但當回顧時才發現，原來所做的，或者這些小朋友留下給她的，是這麼有價值，也是感人的大愛。」

導演賈勝楓則透露寫劇本的時候已經敲定了男女主角，雖然之前未曾接觸過鄭秀文，但覺她是最適合的人選：「她的外表好堅強，但內心又有溫柔的一面，這個反差就是天美姨姨需要的元素，我覺得只有鄭秀文最適合演出！」

並透露作為一位新導演第一部長片，賈勝楓想進一步探討「親情」和「血緣」的關係，所以有了「流水落花」這部電影：「我想以寄養家庭來說一個一家三口的故事，重心並非放在寄養家庭的理念和社會現狀層面，而是表達這對夫妻如何透過身邊不停來去的孩子，對自己逝去兒子的淡淡思念，生命也以另種方式延續。」

導演 電影 香港

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