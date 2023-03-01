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央視新戲被抓包抄BL小說 台詞一字不差 劇組認疏失

娛樂新聞組／綜合報導
電視劇「我們的日子」劇中台詞疑似抄襲小說「天官賜福」。(取材自微博)
電視劇「我們的日子」劇中台詞疑似抄襲小說「天官賜福」。(取材自微博)

有網友發現央視電視劇「我們的日子」劇中台詞疑似抄襲小說「天官賜福」，引發爭議。隨後，劇方發致歉聲明，坦承確實有所疏失，表示相關畫面已在第一時間處理，將完成修改替換，並向原作者和觀眾道歉。同時，將嚴格整改與加強審核，為大家呈現出更好作品。

ETtoday報導，「我們的日子」近期正在熱播，故事以四個家庭、兩個世代的故事為主軸，描寫溫馨鄰里情感而受到歡迎。沒想到，有網友發文稱劇中有台詞疑似抄襲墨香銅臭的小說「天官賜福」，台詞與書中原話一模一樣。

「天官賜福」是知名BL作家墨香銅臭的作品，她寫的小說還包括「人渣反派自救系統」、「魔道祖師」，其中「魔道祖師」在2019年被改編為電視劇「陳情令」。

在「天官賜福」故事中，鬼王花城痴心守護主角謝憐，並曾對他說：「對我來說，風光無限的是你，跌落塵埃的也是你，重點是『你』，而不是怎樣的你。」被粉絲視為書中最經典的台詞之一。

然而，「我們的日子」近期播出的內容中，竟也出現了一模一樣的台詞。許多網友議論「別太荒謬，一字不落地抄」、「看小說時這句話是印象最深的一句話了」、「一部年代劇用這個台詞不覺得很突兀嗎」。

還有人引用另一句「魔道祖師」裡的經典台詞：「玄門百家對我喊打喊殺，對我做的東西倒是照用不誤。」諷刺中國禁播耽美題材卻從BL小說中取用台詞。

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