向佐婚變暴瘦雙頰凹陷 網：根本蕭敬騰

向佐現身被發現暴瘦，撞臉蕭敬騰。 （取材自微博）

台灣女星郭碧婷與香港 娛樂大亨向華強的長子向佐於2019年結婚，去年才生下第2胎，沒想到去年傳出向佐疑似婚內出軌，隨後便神隱由媽媽出面闢謠。近日他突然現身直播賣貨平台，不過有眼尖網友卻發現他暴瘦，乍看之下「根本是蕭敬騰 」。

噓！星聞報導，向佐最近現身直播賣貨平台，影片中他穿著一身黑色輕鬆便服，頭髮也比過去長了許多，但臉蛋卻意外消瘦凹陷。直播中，他向網友們打招呼，直播間的主持人則問：「嫂子呢？」向佐則笑說：「她應該在看。」疑似隔空放閃。

畫面一出，許多網友紛紛發現向佐瘦了許多，還有網友直呼他撞臉蕭敬騰。直播間的主持人還拿蕭敬騰圖片與他對比，向佐則笑說這樣會對不起蕭敬騰，「我對不起他，我唱歌沒他好聽！」接著便調皮地學起蕭敬騰的口音向身旁主持人說：「我不會玩抖音 ，你教我玩抖音好嗎？」當場把兩位主持人逗得呵呵大笑，大讚向佐親民、接地氣。

向佐暴瘦的畫面也在微博中瘋傳，許多網友紛紛稱向佐瘦到尖下巴，但也有網友認為向佐瘦到脫相可能是因為美顏開太大。

另據鏡週刊報導，事實上，向佐跟蕭敬騰本來就長得像，蕭敬騰還認向華強和向太為乾爹乾媽。當年郭碧婷和向佐在義大利結婚時，蕭敬騰就在婚禮上獻唱，顯見雙方好交情。

不過去年郭碧婷生下兒子後，中國大陸的狗仔即爆料向佐出軌，但向太頻頻闢謠，今年1月郭碧婷和向太生日時，向佐社群平台上更新貼文，並對著郭碧婷甜告白：「I love you 老婆！」向太也指一票親友幫她和媳婦一起在香港過生日，「家裡熱鬧極了」。