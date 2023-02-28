吳秀波兒子把女友打到滿嘴血 還嗆：女人不聽話就收拾

一名女網友自稱遭吳秀波兒子家暴。（取材自微博）

「軍師聯盟」資深男星吳秀波上了微博熱搜第一，不過這次出事的是他的兒子吳瀚。一名網友發文控訴吳瀚家暴 ，稱戀愛五個月對方頻繁動手打人，並且用言語侮辱她。

吳秀波。（取材自紅星新聞）

綜合媒體報導，這名女網友寫道，去年5月20日吳瀚「情緒失控失去理智扇了我一巴掌，被打後我整個人懵了，甚至一時間都沒意識到我的整個嘴裡都是血」，事後吳瀚完全沒有一絲歉意，甚至說「女人不聽話就是要收拾」。

發生衝突的原因是因為自己無意發現吳瀚在抖音 私信別的女生要聯繫方式，關心其他女生有沒有好好吃飯、陪其他女生打遊戲等，女網友怒斥其是個會家暴、出軌、擅長欺騙的瘋子。

去年6月23日，吳瀚第二次動手，身高183公分的吳瀚一個巴掌扇過來，她整個臉被打歪，嘴角全是血，一個星期沒辦法張嘴好好吃東西。

網友曬出的傷口照片，口唇青紫有淤血。（取材自微博）

網友曬出的傷口照片，口唇青紫有淤血。（取材自微博）

文中爆料還稱，「他頻繁動手打人，言語侮辱我，詆毀我的家人。他甚至能說出『和他在一起是一種恩賜』這種話。」

女網友稱目前與吳瀚已經分手，但身心受創，分手後已經看了兩個月的心理醫生，並且「不敢一個人待著，睡覺不敢關燈」，吳瀚罵她「婊子」、「賤人」的畫面依然會在夢裡出現。

「吳秀波兒子家暴」登上熱搜第一。（網頁截圖）

女網友說，吳瀚擁有一個優渥條件的家庭，但卻沒有一個好的家風環境。

吳秀波以「大軍師司馬懿」、「北京 遇上西雅圖」等戲走紅，2018年因婚外情醜聞遭中國電視台全面封殺而銷聲匿跡。