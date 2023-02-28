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吳秀波兒把女友打到滿嘴血 「女人不聽話就收拾」

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吳秀波兒子把女友打到滿嘴血 還嗆：女人不聽話就收拾

娛樂新聞組／即時報導
一名女網友自稱遭吳秀波兒子家暴。（取材自微博）
一名女網友自稱遭吳秀波兒子家暴。（取材自微博）

「軍師聯盟」資深男星吳秀波上了微博熱搜第一，不過這次出事的是他的兒子吳瀚。一名網友發文控訴吳瀚家暴，稱戀愛五個月對方頻繁動手打人，並且用言語侮辱她。

吳秀波。（取材自紅星新聞）
吳秀波。（取材自紅星新聞）

綜合媒體報導，這名女網友寫道，去年5月20日吳瀚「情緒失控失去理智扇了我一巴掌，被打後我整個人懵了，甚至一時間都沒意識到我的整個嘴裡都是血」，事後吳瀚完全沒有一絲歉意，甚至說「女人不聽話就是要收拾」。

發生衝突的原因是因為自己無意發現吳瀚在抖音私信別的女生要聯繫方式，關心其他女生有沒有好好吃飯、陪其他女生打遊戲等，女網友怒斥其是個會家暴、出軌、擅長欺騙的瘋子。

去年6月23日，吳瀚第二次動手，身高183公分的吳瀚一個巴掌扇過來，她整個臉被打歪，嘴角全是血，一個星期沒辦法張嘴好好吃東西。

網友曬出的傷口照片，口唇青紫有淤血。（取材自微博）
網友曬出的傷口照片，口唇青紫有淤血。（取材自微博）

網友曬出的傷口照片，口唇青紫有淤血。（取材自微博）
網友曬出的傷口照片，口唇青紫有淤血。（取材自微博）

文中爆料還稱，「他頻繁動手打人，言語侮辱我，詆毀我的家人。他甚至能說出『和他在一起是一種恩賜』這種話。」

女網友稱目前與吳瀚已經分手，但身心受創，分手後已經看了兩個月的心理醫生，並且「不敢一個人待著，睡覺不敢關燈」，吳瀚罵她「婊子」、「賤人」的畫面依然會在夢裡出現。

「吳秀波兒子家暴」登上熱搜第一。（網頁截圖）
「吳秀波兒子家暴」登上熱搜第一。（網頁截圖）

女網友說，吳瀚擁有一個優渥條件的家庭，但卻沒有一個好的家風環境。

吳秀波以「大軍師司馬懿」、「北京遇上西雅圖」等戲走紅，2018年因婚外情醜聞遭中國電視台全面封殺而銷聲匿跡。

家暴 北京 抖音

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