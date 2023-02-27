閨密蔡天鳳遇害 郭富城妻首發聲：內心千個為什麼？

郭富城妻子方媛(右)與名媛蔡天鳳(左)關係親密。（取材自Instagram）

香港 名媛蔡天鳳 遭到分屍的驚人案，震驚華人圈。她生前好友、郭富城妻子方媛終於打破沉默，心痛在微博 寫下心情，表示「心情極度悲痛，此刻仍無法接受這是事實」。

方媛和蔡天鳳私交甚篤，兩人常到彼此家作客，慶生時也不缺席，不但一同搭遊艇出海，又曾到郭富城家中作客開派對。從Instagram照片也可以看到[兩人不時曬出合照，可知交情甚篤，想不到蔡天鳳竟遭殺害、分屍。

方媛在事發多日後心痛在微博發文，寫下：「心情極度悲痛，此刻仍無法接受這是事實！內心難過得無法言喻，只有一千個為什麼？痛心的情緒至今仍然未能平伏！祈求安息」，並附上了一張黑白玫瑰照。

另據香港01報導，郭富城近日以馬主身分現身沙田馬場支持愛駒，被問到該案時則閉口不談，平時常伴左右的方媛則未陪同出席。

郭富城當天以一身黑色西裝、黑墨鏡造型現身沙圈，一出場即被記者包圍，被問到有沒有信心愛駒會勝出，城城聞言即笑稱：「不知道。」隨後記者問起方媛未到場，是否因好友蔡天鳳離世大受影響時，他繼續保持笑容，但沒回答。記者再問道，他對之前到過家中的蔡天鳳有什麼印象，得知她發生慘劇後是否感到惋惜，他全程不發一言。