瘋傳祕婚、懷孕 迪麗熱巴現身機場曝身材

被瘋傳祕婚、懷孕，迪麗熱巴近日現身機場，再度引發熱議。(取材自微博)

女星迪麗熱巴 瘋傳與男星黃景瑜祕婚、懷有身孕，儘管工作室針對謠言全盤否認，但她本人卻神隱超過七個月，使得傳言甚囂塵上；近日迪麗熱巴終於現身北京機場 ，而身穿黑色羽絨外套的她，展現了真實身材，粉絲則興奮喊：「終於開工了！」

綜合媒體報導，迪麗熱巴上身穿黑色羽絨外套，下半身穿牛仔褲，並戴黑色鴨舌帽與白色口罩，側背紅色大包包。外界視覺焦點全放在她的肚皮，不過機場穿外套未讓腰身現形，只能看出纖細雙腿線條明顯，但她親自推裝著至少三件以上行李的大推車，依然健步如飛的模樣，很難聯想與網傳懷孕的狀態有關。

在另一則影片中，迪麗熱巴步出機場後，滿是喜悅地與接機粉絲揮手，上車後也不忘搖下車窗與所有人打招呼，似乎並未因此前各種傳聞影響到心情。讓粉絲們紛紛嗨喊「真的是迪麗熱巴啊」、「每一次的到達都是我們熱愛的奔赴」、「為了事業努力的她真的好耀眼」。

報導說，迪麗熱巴自去年底傳出懷孕，當時傳她7個月不進組，不走紅毯，也不參加跨年晚會，不過今年1月7日曾在保暖衣直播露臉，當時身穿貼身上衣，露出魔鬼細腰身材，間接粉碎懷孕傳聞，不料相隔1個月狗仔又發文影射，近日她再度公開現身，釋出開始工作的態度，粉絲高喊「很想念」、「好久不見寶貝」。