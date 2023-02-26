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觀影說劇／「毒舌大狀」打權貴 首部票房破億港片

記者陳建嘉╱綜合報導
黃子華主演的「毒舌大狀」，打破香港影史港片的票房紀錄。(取材自豆瓣電影)
黃子華主演的「毒舌大狀」，打破香港影史港片的票房紀錄。(取材自豆瓣電影)

香港票房天王黃子華領軍演出，「寒戰」編劇吳煒倫首次執導的港片「毒舌大狀」，在香港賀歲檔上映創下票房奇蹟，賣破1億港幣(約1279萬美元)，打破香港影史港片的票房紀錄，目前更一路挺進，主角黃子華直呼意外又開心，「好像中了六合彩頭獎」。

黃子華繼去年中秋節推出的賣座電影「飯戲攻心」之後，再度推出的新作品，結合黃子華快人快語的犀利風格，加上香港實力派影帝謝君豪、王敏德及在電影「梅艷芳」表現出色的王丹妮和廖子妤等人共同演出，票房實力更上層樓。

「毒舌大狀」劇情描述大律師林涼水（黃子華飾）以毒舌見稱，在處理一宗全城關注的虐兒案時，一心只想攀附權貴，大意讓被告人曾潔兒（王丹妮飾）蒙受17年冤獄。自此身敗名裂，只好以廉價服務為平民百姓打官司，好撫平自己的內疚感。

兩年後，翻案機會突然出現，他提出上訴。因案件涉及香港顯赫的鍾氏家族夫婦，加上鍾家法律顧問董大狀（王敏德飾）的下流招數，媒體、警界到司法界都與他為敵！在法庭內，林涼水面對主控官（謝君豪飾），全力以三寸不爛之舌與權貴展開大戰，誓要為被告人討回公道。

電影以毒舌律師靠著三寸不爛之舌打擊權貴的痛快題材，口碑爆棚，一些針砭時弊的描寫更深入民心。從1月21日上映起，屢破香港票房紀錄，成為現象級電影，截至2月21日，香港累積票房達1億1萬7474港元，穩坐香港影史港產片冠軍外，更成為香港史上首部破億的香港電影。

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