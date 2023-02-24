批郝蕾演技差？ 李立群惹眾怒

李立群(圖)疑似否認了郝蕾的演技，引發熱議。（取材自微博）

台灣藝人李立群因在社交平台疑似批評郝蕾演技不太好，再次引發爭議。

蓋飯娛樂報導，前不久有一位網紅作家「吳主任」發布了一段視頻，談論自己心中排行前五名的中國大陸女演員。視頻中，吳主任表示在他看來演技第一名的肯定是鞏俐，因為中國十大優秀電影 裡，鞏俐至少參與了一半。第二名他認為是周迅 ，第三名是蔣雯麗，第四名吳主任覺得是牛莉，第五名則是詠梅。

此外，吳主任提到還有許多女演員的演技也很好，包括宋丹丹、潘虹、章子怡、郝蕾、湯唯 等等。

據報導，令人驚訝的是，「衝浪達人」李立群正好看到這個視頻，並在評論中發表自己的感言，吐槽吳主任是「外行」，言下之意似乎不太認同鞏俐、周迅等女星排行前五。

此外，其他網友在評論中說出自己心中演技很好的女演員時，提到了郝蕾的名字。沒想到，李立群在其評論下竟然公開回覆了一句「太差」，疑似批評郝蕾演技不太好。

也是因為這句話在網上引起軒然大波，李立群遭許多網友質疑。有人直呼郝蕾是他心中演文藝片的天花板，還有不少人認為郝蕾的演技即便排不進前五，但也不能用太差來形容，因此許多人直言李立群「真的飄了」，甚至懷疑他是不是喝醉酒。