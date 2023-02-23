李榮浩新歌「烏梅子醬」領風潮 樂評狠批：俗不可耐

李榮浩新歌「烏梅子醬」火了，卻遭到樂評人犀利批判。（取材自微博）

歌手李榮浩近期發布新歌「烏梅子醬」，不少網友被輕鬆的旋律和酸甜的歌詞「洗腦」，紛紛翻唱；歌曲也意外帶火了烏梅子醬，一度登上了購物平台熱搜的第八名，搜索量暴漲200倍。不過，有樂評人對該曲有不同見解，認為譁眾取寵，批評歌詞「俗不可耐」。

鳳凰娛樂報導，樂評人丁太升日前在個人社交平台表示，「李榮誥的烏梅子醬，驚掉了我的下領骨啊。……進入到副歌一股濃郁的中國鄉土風，摻雜著當下短視頻平台的火爆元素就撲面而來，你躲都躲不開。」

來源：Ronghao Li's Official Channel

丁太升承認李榮浩很會編曲，和弦用得漂亮，但比起旋律更俗的是歌詞，「你淺淺的微笑就像烏梅子醬，我嘗了妳嘴角唇膏薄荷味道。是甜甜的愛情，來得這麼確定，因為妳每個害羞的反應。妳淺淺的微笑就像烏梅子醬，迎風吹過妳的頭髮，我好喜歡。」就是最後一句「我好喜歡」，讓丁太升批評「簡直俗不可耐」。

丁太升認為李榮浩歌詞的文學性不高，並說「烏梅子醬」滿足了小鎮青年、初中畢業文藝骨幹和打工者的精神需求。丁太升表示，「雞賊的創作者們，他們就在想要是老百姓聽不懂了怎麼辦？不給我點贊怎麼辦？所以有這樣雞賊的顧慮導致了他們一定要向下紮根，這種向下就是一種妥協。」

不過，很多網友認為丁太升的評價偏頗，反批他蹭熱度。