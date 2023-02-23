范冰冰正式復出？搭機赴柏林影展參加女同志片首映
女星范冰冰受「陰陽合同」事件影響，演藝事業停擺數年，直至去年在南韓電視劇客串，並現身釜山電影節，逐漸推出新作。而在進行中的第73屆柏林影展，范冰冰主演的女同志電影「綠夜」入選「電影大觀」單元，近日她飛抵柏林準備出席首映禮，以行動證明復出。
綜合媒體報導，范冰冰被捕捉到在機場準備登機的身影，只見她穿著一套純黑套裝，肩背紅色包包；由於即將展開長途飛行，范冰冰全臉淡妝僅塗上招牌紅唇，一頭黑色長髮俐落中分，配上全黑墨鏡，依然散發女王氣場。
畫面吸引網友熱烈討論，不少人留言大讚：「國際冰真的很大器」、「冰冰還是那麼美」、「狀態超好」「千磨萬擊還堅持，范冰冰加油。」
據悉，「綠夜」為香港公司出品，並由南韓公司協助製作，去年2月至3月在當地進行拍攝。劇中范冰冰飾演嫁到南韓的中國人，在首爾機場安檢處工作，某天遇上女星李周映飾演的綠髮女孩，彼此吸引；為了擺脫各自丈夫的壓迫，鋌而走險闖入黑幫。
該電影登上第73屆柏林影展舉行全球首映，屆時有望見到范冰冰踏上紅毯。
范冰冰2018年捲入逃稅風波，之後投資數億的電視劇「巴清傳」無限期延播，就連在電影「大轟炸」中的畫面也被刪光，名字也從海報中踢除；被封殺的五年中她靠著自創美妝保養品牌「FanBeauty」維持生計。如今，范冰冰嘗試從海外市場復出，並將香港視為復出的機會之一，去年10月受訪時曾大方表示到香港「有工作」，據悉是要與香港電影工作人員見面。
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