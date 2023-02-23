成龍「神話2」隔18年開拍 古力娜扎美貌被讚超符合角色

網上近日曝光一張成龍與古力娜扎的合照，據傳「神話2」將由娜扎擔綱女主。（取材自微博）

18年前由成龍、南韓女星金喜善主演的電影 「神話」大受歡迎。近日，傳出電影將拍攝續集，依然由成龍領銜，女主角則由女星古力娜扎擔任，被指將出演「西域公主」一角，讓不少網友大讚適合，期待電影上映。

香港01報導，網路資料可見，「神話2」已獲審批進行拍攝，由唐季禮擔任編劇，備案拍攝地在新疆維吾爾 自治區。劇情大綱寫明是「神話」續集，敘述一個野性奔放的西域公主和驍勇善戰的將軍，穿越千年時空的愛情故事。

此外，近日網上曝光了一張成龍與古力娜扎的合照，還流傳她在新疆拍攝的片段，讓不少網友深信兩人正在如火如荼拍攝「神話2」。

網上近日曝光一張成龍與古力娜扎的合照，據傳「神話2」將由娜扎擔綱女主。（取材自微博）

從照片可見，成龍與古力娜扎打扮休閒，親民與工作人員合影，背景寫有「霍爾果斯經濟開放區」，正在新疆的伊犁哈薩克自治州。而從影片可見，娜扎在白雪中騎著駿馬拍攝，英姿颯爽，男星李晨也現身一旁。

事實上，古力娜扎本身就是維吾爾族，長相充滿西域風情，穿起古裝更是維妙維肖，讓網友大讚是最佳人選。最近她還在微博上傳一系列在冰湖上拍攝的照片，身穿古裝的她長髮飄飄，相當唯美。

此外，有傳該劇找來彭小苒出演女配角，也是長相具有異域風情的女星。她曾經在暴紅劇「東宮」中飾演少數民族公主，身穿鮮紅色服裝在沙漠中騎著駿馬，古靈精怪的模樣讓網友印象深刻。

另據「新疆日報」的官方微博顯示，電影除了成龍、古力娜扎，還標明張藝興、李治廷等人的名字，相信他們也在演出名單中，讓不少網友大呼期待。