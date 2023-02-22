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梁朝偉不怕槍戰戲 只怕這件事苦喊：真的想跳樓

記者黃保慧／綜合報導
郭富城扮演其中一名傳奇華人探長。(圖：華映提供)
郭富城扮演其中一名傳奇華人探長。(圖：華映提供)

郭富城及梁朝偉首度合作電影「風再起時」，齊飆演技。梁朝偉在片中除了電眼，更扮演起「神槍手」，一場雙雄對決的槍火對峙，氛圍刺激緊繃，又因為他的百發百中絕技，增添令人會心一笑的帥氣魅力。

日前才來訪台灣的梁朝偉，在「悲情城市」中演出台灣歷史，接著在「風再起時」裡，又呈現出香港的歷史，他在片中扮演的原型人物藍剛還是知名的神槍手，所以片中梁朝偉的動作場面都展現神準帥氣的樣貌，尤其難得一見的是郭富城和梁朝偉的精采對決，雙方隔著一條街，各據一方民宅陽台，槍口互指，彈雨四射。

這段在大銀幕上看來刺激，但幕後卻有一絲趣味。從花絮影片可以看見，因為槍聲及火花效果皆在事後才配，拍攝當下，梁朝偉為了讓動作節奏更逼真，他跟隨開槍動作，嘴裡自行發出「砰、砰」的聲響來研究速度感，充滿反差萌的喜感。

不過，梁朝偉出道40年，各種類型的電影都拍過，認為電影裡還有比這些槍戰動作還更高難度的肢體演出，他覺得各種槍戰戲並未難倒自己，「我們香港8、90年代拍電影的，基本上什麼動作、什麼槍、子彈，各種動作都經歷過，所以都比較有經驗。在『風再起時』的槍戰上，導演比較強調氣氛，所以難度上還好。」梁朝偉認為彈鋼琴才是此次最大的動作挑戰，他說：「練習的過程非常痛苦，練到我真的想跳樓，每天八小時這樣練，真的很難。」

梁朝偉在「風再起時」扮神槍手。(圖：華映提供)
梁朝偉在「風再起時」扮神槍手。(圖：華映提供)

梁朝偉 電影 香港

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