透視服撞衫范冰冰 楊丞琳肉色內搭衣遭酸「毀了一切」

楊丞琳（圖）和五年前的范冰冰撞衫，引發議論。（取材自微博）

歌手楊丞琳2019年與李榮浩結婚後，工作重心逐漸從台灣轉往中國。日前，楊丞琳曬出出席活動的透視禮服美照，不料被眼尖網友發現，意外與女星范冰冰 五年前的穿搭撞衫，網友見楊丞琳的肉色內搭衣，狂批評「毀了一切」，紛紛大讚「范冰冰贏了」。

綜合媒體報導，楊丞琳的微博 工作室帳號近日分享去年她出席微博音樂盛典的禮服美照，只見楊丞琳穿上這件特殊的禮服，強烈黑色線條遊走透視裙裝，胸前大開三角形，而她也刻意擺出交叉腳的姿勢，一雙美腿更顯修長，若隱若現露出雪白肌膚。

不過，有眼尖的網友發現，這套透視禮服早在五年前范冰冰就已經穿過。不同的是，楊丞琳內搭肉色連身裙避免走光，范冰冰則是直接單穿，露出東西半球曲線，完美還原禮服在秀上的「透視」概念。

網友比較完紛紛大讚「冰冰完勝」、「還是范冰冰穿的好看」、「那麼多禮服何必挑戰范冰冰」、「內搭毀了一切」、「沒有對比就沒有傷害」。