透視服撞衫范冰冰 楊丞琳肉色內搭衣遭酸「毀了一切」
歌手楊丞琳2019年與李榮浩結婚後，工作重心逐漸從台灣轉往中國。日前，楊丞琳曬出出席活動的透視禮服美照，不料被眼尖網友發現，意外與女星范冰冰五年前的穿搭撞衫，網友見楊丞琳的肉色內搭衣，狂批評「毀了一切」，紛紛大讚「范冰冰贏了」。
綜合媒體報導，楊丞琳的微博工作室帳號近日分享去年她出席微博音樂盛典的禮服美照，只見楊丞琳穿上這件特殊的禮服，強烈黑色線條遊走透視裙裝，胸前大開三角形，而她也刻意擺出交叉腳的姿勢，一雙美腿更顯修長，若隱若現露出雪白肌膚。
不過，有眼尖的網友發現，這套透視禮服早在五年前范冰冰就已經穿過。不同的是，楊丞琳內搭肉色連身裙避免走光，范冰冰則是直接單穿，露出東西半球曲線，完美還原禮服在秀上的「透視」概念。
網友比較完紛紛大讚「冰冰完勝」、「還是范冰冰穿的好看」、「那麼多禮服何必挑戰范冰冰」、「內搭毀了一切」、「沒有對比就沒有傷害」。
但也有粉絲替楊丞琳緩頰，「各有各的味道，楊丞琳也不錯」、「這已經是楊丞琳最美的樣子了」、「雖然是楊丞琳的粉，但不得不承認冰冰真的是女王範」。
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