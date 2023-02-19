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劉德華嚴格自律成話題 12年前腹肌照火了

​​娛樂新聞組／綜合報導​
劉德華12年前的性感腹肌照突登熱搜，網友大讚他的好身材。（取材自微博）
劉德華12年前的性感腹肌照突登熱搜，網友大讚他的好身材。（取材自微博）

天王劉德華出道逾40年，無論樣貌還是身材都維持得相當好，至今仍是多數網友心目中的男神。最近他為主演的電影「流浪地球2」輾轉多個城市宣傳，話題不斷，日前「劉德華腹肌照」的話題更登上微博熱搜，引起熱議。

香港01報導，有網友曬出一張劉德華的性感照片，並發文感歎：「圖恒宇（劉德華「流浪地球2」角色）真的性感！華仔yyds（永遠的神）！為什麼還能這麼帥。」照片中的劉德華身穿低腰西裝褲，披著西裝外套，大秀性感身材，皮膚光滑，線條緊緻，腰線深凹，六塊腹肌及人魚線相當明顯，可說是傾倒眾生。

網友紛紛大讚：「劉德華的腹肌和自我管理好強，不愧是火了這麼多年的人」、「這就是61歲的小夥子劉德華嗎」、「已經在流口水了」、「看華仔的敬業精神，永遠保持好狀態，這樣才是永遠的偶像」等等。。

其實這是劉德華2011世界巡演北京站的照片，當時的他即將年滿50歲，肌肉依然緊緻，雖然比現在年輕12歲，但樣貌與身材並無異樣，相當自律。不少網友還藉此翻出多張劉德華在各大演唱會上的秀肌舊照欣賞，對他的身材管理大感敬佩。

其實很多人都知道劉德華在生活飲食上是非常嚴格自律，他曾透露全年都是一天三頓只吃穀類食品、原味乳酪和少量白煮雞肉。同時他也是健身房常客，什麼器械在他手裡都能玩轉，好身材的祕訣就是自律。

香港導演王晶也曾聊起了劉德華的養生習慣時，直呼劉德華過的不是人的生活，這是苦行僧的日子。

香港 北京 健身

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