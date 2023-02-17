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杜琪峯柏林影展泛淚「電影為人發聲」 一度提香港

娛樂新聞組／綜合報導
香港導演杜琪峯擔任柏林影展主競賽單元評審。(歐新社)
香港導演杜琪峯擔任柏林影展主競賽單元評審。(歐新社)

第73屆柏林影展揭幕，香港導演杜琪峯為本屆主競賽單元評審之一，日前和評審團主席克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）等人參加記者會。杜琪峯被問到電影的意義時表示，當極權出現時，電影往往首當其衝被對付，「我覺得全球爭取自由的國家和人民，他們都要支持電影，因為它是為你發聲」，一度泛淚。

記者會上，有記者向評審發問，「為何電影如此重要？可否分享電影的特別之處，為何電影不死？」杜琪峯先是為提問鼓掌，到他發言時用廣東話表示，「我覺得電影呢，永遠是前鋒。如果有極權的時候、人民失去自由的時候，電影通常首當其衝。…電影的文化是直接傳達給觀眾的，所以獨裁者通常對付的一定是電影。」

隨後他說：「我覺得全球爭取自由的國家和人民，他們都要支持電影，因為它是為你發聲。」但在提及全球人民前，他一度說「我覺得香港…」隨即以「no, sorry」並尷尬微笑。

杜琪峯講到哽咽、眼眶含淚，翻譯以英文重覆他的發言後，現場響起掌聲。杜琪峯回應其他提問時也談到，電影的成就與成本沒有必然關係，「我覺得電影不是用錢來衡量，我自己拍過幾部電影，（成本）不多於200萬港元（約2.5萬美元），而我拍得好開心和舒服。我覺得電影最重要的是熱情和想像力。如果沒有這兩樣，所有藝術家都做不了他們應該做的事。就算借你100億，沒有就是沒有，有就是有。」

柏林影展是歐洲三大重要影展之一，在11日影展期間將放映來自世界各地近300部影片。本屆柏林影展早前發聲明，稱電影節向來是重視言論自由、表達自由的場合，隨著烏克蘭戰爭持續，伊朗亦有人勇敢示威，柏林影展將持守民主價值，銘記戰爭的受害者，及各地受打壓的人民。影展稱會與烏克蘭和伊朗站在一起(expressed its solidarity with Ukraine and Iran)。

杜琪峯獲選成為柏林影展主競賽單元評審，為影星張曼玉後，第二位同時出任過柏林、坎城、威尼斯影展等歐洲三大影展主競賽評審的香港電影人。本屆柏林影展的開幕電影為女導演麗貝卡米勒（Rebecca Miller）執導、安海瑟薇（Anne Hathaway）主演的「She Came to Me」，大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）將獲頒終身成就獎。

電影 影展 導演

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