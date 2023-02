杜琪峯柏林影展泛淚「電影為人發聲」 一度提香港

香港導演杜琪峯擔任柏林影展主競賽單元評審。(歐新社)

第73屆柏林影展 揭幕,香港導演 杜琪峯為本屆主競賽單元評審之一,日前和評審團主席克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)等人參加記者會。杜琪峯被問到電影 的意義時表示,當極權出現時,電影往往首當其衝被對付,「我覺得全球爭取自由的國家和人民,他們都要支持電影,因為它是為你發聲」,一度泛淚。

記者會上,有記者向評審發問,「為何電影如此重要?可否分享電影的特別之處,為何電影不死?」杜琪峯先是為提問鼓掌,到他發言時用廣東話表示,「我覺得電影呢,永遠是前鋒。如果有極權的時候、人民失去自由的時候,電影通常首當其衝。…電影的文化是直接傳達給觀眾的,所以獨裁者通常對付的一定是電影。」

隨後他說:「我覺得全球爭取自由的國家和人民,他們都要支持電影,因為它是為你發聲。」但在提及全球人民前,他一度說「我覺得香港…」隨即以「no, sorry」並尷尬微笑。

杜琪峯講到哽咽、眼眶含淚,翻譯以英文重覆他的發言後,現場響起掌聲。杜琪峯回應其他提問時也談到,電影的成就與成本沒有必然關係,「我覺得電影不是用錢來衡量,我自己拍過幾部電影,(成本)不多於200萬港元(約2.5萬美元),而我拍得好開心和舒服。我覺得電影最重要的是熱情和想像力。如果沒有這兩樣,所有藝術家都做不了他們應該做的事。就算借你100億,沒有就是沒有,有就是有。」

柏林影展是歐洲三大重要影展之一,在11日影展期間將放映來自世界各地近300部影片。本屆柏林影展早前發聲明,稱電影節向來是重視言論自由、表達自由的場合,隨著烏克蘭戰爭持續,伊朗亦有人勇敢示威,柏林影展將持守民主價值,銘記戰爭的受害者,及各地受打壓的人民。影展稱會與烏克蘭和伊朗站在一起(expressed its solidarity with Ukraine and Iran)。

杜琪峯獲選成為柏林影展主競賽單元評審,為影星張曼玉後,第二位同時出任過柏林、坎城、威尼斯影展等歐洲三大影展主競賽評審的香港電影人。本屆柏林影展的開幕電影為女導演麗貝卡米勒(Rebecca Miller)執導、安海瑟薇(Anne Hathaway)主演的「She Came to Me」,大導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)將獲頒終身成就獎。