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楊紫瓊「媽的」家族再團聚 今春主演「西遊ABC」扮觀音

記者陳建嘉／綜合報導
楊紫瓊在「西遊ABC」扮演觀世音菩薩。（取材自YouTube）
楊紫瓊在「西遊ABC」扮演觀世音菩薩。（取材自YouTube）

Disney+ 原創影集「西遊ABC」改編自台裔美國作家楊謹倫的人氣漫畫「美生中國人」，由楊紫瓊、吳彥祖主演，這部眾所期待的作品，今天更進一步公開超強大的客串卡司名單，包括同樣演出「媽的多重宇宙」關繼威、許瑋倫。並將於今年春天在Disney+獨家首播。

「西遊ABC」故事講述一位叫做「王進」的華裔美籍男孩，努力在高中的校園生活和家庭移民生活之間取得平衡，並在開學的第一天認識了一位新來的交換生「孫維辰」，隨後意外捲入一場東方神話的諸神之戰，讓他原本就充滿挑戰的生活變得更加混亂。

楊紫瓊(左起)、關繼威、吳彥祖以及劉敬主演「西遊ABC」。（圖：迪士尼提供）
楊紫瓊(左起)、關繼威、吳彥祖以及劉敬主演「西遊ABC」。（圖：迪士尼提供）

這部青春冒險影集邀請到眾多國際知名的演員參與演出，包括金球獎影后楊紫瓊、男星關繼威、新生代華裔男演員Ben Wang、「熱帶雨」金馬影后楊雁雁、「真人快打」黃經漢、吳彥祖、「華燈初上」劉敬、「媽的多重宇宙」許瑋倫、「青春養成記」台裔美籍演員姜晉安。

「西遊ABC」公布更多演員名單，即將在今年春天上檔。（圖：迪士尼提供）
「西遊ABC」公布更多演員名單，即將在今年春天上檔。（圖：迪士尼提供）

這部全亞裔演員陣容的全新影集，將帶領觀眾一起認識東方神話諸神，由馬來西亞喜劇演員「錢信伊」飾演顛覆傳統的僧侶、知名華裔美籍喜劇演員歐楊萬成飾演龍王敖光、華裔男演員 「吳漢章」飾演玉皇大帝、吳萊納德飾演牛魔王。楊紫瓊將飾演觀音娘娘、吳彥祖是孫悟空，許瑋倫飾演石機娘娘，以及柳波飾演鐵扇公主。此外，該作也邀請到華裔美籍的製片人盧燕飾演即將退休的針灸師父楊妮（暫譯），還有「青春養成記」為女主角美美獻聲配音的台裔美籍女演員姜晉安飾演學運擁護者中村（暫譯）。

華裔 楊紫瓊 媽的多重宇宙

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