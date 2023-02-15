高捷聚會梁朝偉 意外揭偉仔愛運動好健康

高捷與梁朝偉相聚合照。 （取材自臉書）

港星梁朝偉 為經典之作「悲情城市」4K修復版本上映，久違的再度來台，首映會後他與台灣的老友聚餐，高捷還特地帶著老婆前來，之後也在臉書 分享合照。

高捷在臉書發文透露，在首映會結束後，大家一起去吃宵夜，與梁朝偉自從拍完「海上花」後，相隔幾十年才又再相聚，感情依舊，梁朝偉還留了電話給他，提醒若去日本可以找他，可以帶著大家去騎腳踏車，而高捷就憶起過去在香港 與劉嘉玲等人去跑趴，最後一行人留宿在梁朝偉家，隔天一早梁朝偉起床後，就跨過客廳地板上像是屍體一樣橫躺的他們，然出門去運動，笑稱他真是好健康。

此外，梁朝偉出席「悲情城市」修復版首映會透露，他當年因為外景地常常單趟車程就要1、2小時，他在車子裡和侯孝賢聊表演，「當時我不管說什麼，侯導都說好，他給我很多鼓勵。」他回憶說：「當時因為常常要去很遠的地方拍，所以很多時候我跟侯導有機會在車上聊一些我對表演的看法，他很有耐心在車上聽我講，並且微笑點頭說『對對對』好像我說什麼，他都會說對。」

梁朝偉也分享愛上文學是因為侯孝賢，「這是一個很好的體驗，也給了我很多啟發，希望未來新生代的觀眾、影迷能有更多的機會在大銀幕看到侯導的作品。」