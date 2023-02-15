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網爆領證祕婚 王凱、宋茜雙雙闢謠「假新聞」

娛樂新聞組／綜合報導
王凱和宋茜突傳秘婚。（取材自微博）
王凱和宋茜突傳秘婚。（取材自微博）

大陸男星王凱參外型帥氣，以「瑯琊榜」走紅，14日情人節網上突傳與過去在南韓女團f(x)出道，近年回大陸發展的宋茜秘婚，但雙方工作室已經闢謠。

王凱、宋茜工作室發聲明否認。（取材自微博）
王凱、宋茜工作室發聲明否認。（取材自微博）

綜合媒體報導，有八卦媒體爆料稱王凱、宋茜已領證結婚， 王凱在參加情人節告白朗誦活動，片頭日期與宋茜生日相同，還有人稱王凱準備結婚，另一半是低調的圈內人，直指應該是宋茜。

對此，王凱工作室闢謠：「不造謠、不信謠、不傳謠。」宋茜工作室也說：「網絡上出現的相關內容均為造謠信息，該內容嚴重侵犯了宋茜女士的合法權益，本工作室強烈譴責造謠的惡意誹謗者！ 網絡並非法外之地，杜絕謠言從你我做起，造謠、傳謠者，我們將依法追究其法律責任！」

網友對此回應：「終於來了！！就離譜！！！假的假的！！！」、「不造謠，不信謠，不傳謠！」、「多關注大美女的作品！拒絕造謠！」、「工作室這個速度得誇」。

另據中時新聞網報導，40歲的王凱人氣超夯，過去與王子文、蔣欣傳過緋聞，不過最後不了了之；他也跟陳喬恩、王鷗傳過八卦緋聞，最後前者結婚，後者則是再度被王凱工作室否認。至於36歲曾在南韓出道的宋茜，2012年回大陸發展，每次拍戲都有和男主角過從甚密的傳聞，令外界霧裡看花。

八卦 緋聞 南韓

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