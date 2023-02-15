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黃心穎復出發新曲 鄭秀文大方回應：每人都應有新開始

娛樂新聞組／綜合報導
鄭秀文被問到小三黃心穎復出，她大氣回應「每個人都應該有新開始」。（取材自微博）
鄭秀文被問到小三黃心穎復出，她大氣回應「每個人都應該有新開始」。（取材自微博）

自2019年「安心事件」後，黃心穎淡出娛樂圈近4年後，在14日西洋情人節發表新曲復出，身為正宮的鄭秀文當被問到黃心穎復出一事，她大方回應，坦言不知道對方要復出，但覺得「無論經歷什麼都好，每個人都應該要有個機會去開始。」

鄭秀文是在新電影「流水落花」宣傳活動時，作出上述回應。她的回應也獲得網友大讚有風度又高EQ。

鏡周刊報導，鄭秀文當初選擇原諒許志安，4年來雙方感情未因當年的事情而減退，兩人數次被捕捉一起逛街、去超市購物。雖已是老夫老妻，情人節該如何過？她笑回差點忘了，沒有特別打算慶祝，「我們也不用燭光，簡簡單單鹹魚白菜就可以了」。

許志安當年在記者會痛哭流涕說自己是「一個壞掉的人」，工作也無限期停擺，4年來他參加了一次電視節目錄影、來台演出影集「接招吧！製作人」，去年並宣布簽進新唱片公司，早前終於推出第一首新歌〈人與人之間〉，他表示這首歌簡單描寫人的一生，他因而相當有感。

至於黃心穎，她歷經被老東家TVB冷凍、解約，銷聲匿跡一段時間，13日無預警在社群宣布復出，並在今日推出新單曲〈Crown Me〉，在之前釋出的20秒預告中，現年34歲的她性感上陣走唱跳形象，但她選在舊愛馬國明49歲生日當天宣布復出，很有點互別苗頭的味道；馬國明今年元旦曬出巨型鑽戒，成功求婚演員女友湯洛雯，而黃心穎去年也與樂團樂手公開交往。

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