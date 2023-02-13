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74歲宮雪花性感近照 粉色緊身裙大秀資深事業線

記者闕志儒／即時報導
宮雪花。(本報資料照片)
宮雪花。(本報資料照片)

曾以47歲高齡參加1995年「亞洲小姐選美比賽」的宮雪花，成為當年紅遍香江的風雲佳麗，最後雖然在五強止步，卻成功踏進演藝圈。近年淡出螢幕的她，依然緊跟潮流，去年曾在香港參加NFT活動，近來則在澳洲酒樓商演曝光，只見74歲的她，身穿桃紅色貼身長裙、身材依舊苗條，頭頂還綁了大大的粉色蝴蝶結，並且大方秀出傲人的「事業線」，火辣程度不輸當年風華正盛時。

據港媒報導，有網友在社群網站上傳宮雪花的近照，並留言透露她宮雪花在當某酒樓出席商演活動。曝光的近照中，宮雪花頂著大濃妝、依舊美豔，但也看得出臉蛋有些變化，不知是進廠維修，還是修圖軟體加持？被網友直言顯得不自然，更被酸像蠟像，但多數粉絲則讚她74歲能保持這樣的狀況，很了不起。

相較她昔日的演藝作品，辛辣發言更人印象深刻，不但曾自誇樣樣精通，直言花姐(宮雪花暱稱：花花)不紅，天地難容。而當年以47歲之姿與眾年輕佳麗「比美」，宮雪花曾言：「雖然以47歲參加選美，但脾氣很好，而且雍容華貴，才高八斗，身材出眾，有腦有波，怎麼會是老姑婆呢？」自信十足，不愧是演藝圈中「乘風破浪的姐姐」的經典代表。

宮雪花。(取材自微博)
宮雪花。(取材自微博)
宮雪花。(取材自微博)
宮雪花。(取材自微博)

社群網站 澳洲 香港

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