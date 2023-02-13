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汪小菲剃平頭 網譏老10歲：具俊曄得喊老哥，下次變光頭哥

娛樂新聞組／綜合報導
汪小菲理了三分頭短髮。（取材自微博）
汪小菲理了三分頭短髮。（取材自微博）

大S汪小菲離婚後，與「初戀」南韓天團酷龍成員具俊曄結婚；而汪小菲也和大陸女星張穎穎交往，但之間話題仍未完全平息。近日汪小菲就被發現換了新髮型，頂著一個大平頭出現友人聚會，遭網友嘲諷「這是想要『從頭』開始嗎」。

綜合媒體報導，日前有網友在微博曝光和汪小菲的合影，汪小菲將一頭黑髮剃成俐落平頭，配上一身黑衣、黑外套的樸素打扮。而他雖然臉上掛著燦爛笑容，氣色也還不錯，但髮型似乎有些顯老，近照一公開便掀起熱烈討論。

網友毒舌表示「事實證明，不是每個人都適合寸頭，還沒有滷蛋帥」、「不知道還以為他是剛出來」、「怎麼狀態這麼差了」、「具俊曄都得喊聲老哥」、「感覺他才像吸毒了一樣，面相大變」、「滷蛋變成他偶像？」、「怎麼？下次嘗試光頭」、「瞬間老了10幾歲」，虧汪小菲「這再剪著剪著，就變成光頭哥了」。

另據報導，由於具俊曄光頭造型令人印象深刻，甚至過去還被汪小菲母親嘲諷「滷蛋」，因此當汪小菲也剪成平頭後，立刻登上微博最新熱搜榜。眾人紛紛留言：「事實證明，不是每個人都適合光頭，還沒有滷蛋帥」、「這是要從頭開始嗎？」、「這在剪著剪著，就變成光頭哥了」、「這是想追回大S剪了個光頭嗎？」。

事實上，汪小菲近期就已在直播時公開新造型，當時他也公開剪髮原因，說是因為摔倒，後腦勺腫了一大包，所以才會把頭髮給剪了。

汪小菲 具俊曄 大S

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