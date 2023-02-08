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評／紅豆生南國尋幸福人生 劉亦菲「去有風的地方」浪漫深意

記者／杜沛學
劉亦菲(右)和李現雙雙顏值、演技在線，湊成CP畫面相當賞心悅目。(圖：MyVideo提供)
劉亦菲(右)和李現雙雙顏值、演技在線，湊成CP畫面相當賞心悅目。(圖：MyVideo提供)

如果你愛「以家人之名」那樣自然、溫暖的劇情風格，那近期不可錯過同為丁梓光執導的「去有風的地方」。記得追「以」劇時，一口氣看了5集，立刻掉入劇情中，入戲淚崩大哭；而看「去」劇時，卻是第一集就立刻跟著哭，迎之而來的則是一段舒服、療癒的旅程。

「去」劇由「仙女姐姐」劉亦菲和「現男友」李現主演，兩位都是顏值、演技在線，湊成CP畫面相當賞心悅目，配上雲南如詩如畫的自然美景、可愛親切的風土人情，雖然劇情步調緩慢，卻不拖拉，人物設定清晰明瞭也不複雜，追起劇來相當放鬆。

劉亦菲飾辭職後到雲南短住的許紅豆。(圖：MyVideo提供)
劉亦菲飾辭職後到雲南短住的許紅豆。(圖：MyVideo提供)

劇中劉亦菲飾演的「許紅豆」原本是北京五星級大飯店的經理，每天勤奮地工作，在異鄉奮鬥多年，眼看準備升職，卻遇到閨密「陳南星（吳倩飾）」驟逝，生活和工作陷入低谷，從而開始思考「幸福人生」的真理，加上想起一直無法抽空陪好友到雲南旅遊，毅然決然辭去工作，到「雲苗村」這個還沒有開發的旅遊地體驗生活。

一開始看到「許紅豆」與「陳南星」的角色名，就立刻聯想起了王維的「相思」：「紅豆生南國，春來發幾枝。 願君多采擷，此物最相思。」描述了對好友的思念，其中「南」，也是許紅豆將到的「雲南」，她在「遙遠」的那裡，重新開啟了人生，或許也是她最適合生長的地方。

接著李現的角色名出現，「謝之遙」，因為他的弟弟「謝之遠」撞到了許紅豆，開啟了「遙遠」異地戀。於是「去」劇一開場就透過角色名展現浪漫的深意，一步步領觀眾追尋生命中最重要的一股「風」。

「謝之遙」放棄北京高薪工作，回鄉創業，希望幫助故鄉發展旅遊業，同時仍保有原本的風土民情，雖然把積蓄都投入，每天做著吃力不討好的協調、發展工作，但有理想、熱情，角色設定非常迷人。

李現飾演回鄉創業的暖男青年謝之遙。(圖：MyVideo提供)
李現飾演回鄉創業的暖男青年謝之遙。(圖：MyVideo提供)

從「許紅豆」、「謝之遙」身上，觀眾跟著反思，盲目追求世俗的「成功」是否真的就是自己人生想要的？許紅豆與閨密在大城市工作了多年，積蓄卻仍無法在北京買房、買車，甚至生活品質都被忙壞了，連生病也沒發現，陳南星一發病就被宣告胰腺癌晚期，還來不及享受人生就香消玉殞。

劉亦菲劇中在閨密去世後，也有一場戲讓人相當鼻酸，她身心俱疲下累倒，被同事送到醫院打點滴，因離鄉背井，好友也去世了，身邊沒有一個可陪伴的人。回家後重複聽著陳南星去世前的留言，忍不住潰堤，但也成為找尋下一段人生路的契機。

職場上大多數的「螺絲釘」都辛苦如許紅豆，有多少人能像謝之遙一樣瀟灑？他的童年因父母都到外地工作，媽媽甚至早逝，與父母都不親，不願看到故鄉的其他孩子們也遭遇一樣的傷心童年，決定改造故鄉。雖然過著一窮二白的生活，還一度被許紅豆以為他在「啃老」，看似是遭遇挫折而躲回故鄉，其實卻是最有遠大抱負的「生活菁英」。

此外，雲苗村的其他人物，會隱世在這樣一個小村落，也都各自有故事，有懷才不遇的小說家、音樂家，有遭遇事業挫折的大老闆、人氣網紅，但他們都一一在平淡中更加看清自己，找到人生出口。

資深演員吳彥姝(右)飾演的「謝阿奶」角色鮮明，劇中幫孫子李現牽紅線。(取材自微博...
資深演員吳彥姝(右)飾演的「謝阿奶」角色鮮明，劇中幫孫子李現牽紅線。(取材自微博)

劇中對「風」的定義，非常夢幻卻也實際，風其實就是氣流，在低氣壓的地方，便會有一股高氣壓流入，就像人生，雖會有低谷，卻也會有落有起。雖然劇中的「有風小院」看似是聚集了一群被社會洪流沖垮的「失敗者」，但劇中很多金句鼓勵著劇中角色時，也同時激勵了看戲的觀眾，因為每個「社畜」都一定有職場倦怠、厭世、想放棄的時候，但人生可以暫時休息，卻不能一蹶不振。

如劇中最經典的一句台詞：「當你處在人生的一個很痛苦的階段的時候，只會胡思亂想，精神嚴重內耗，這對解決事情一點幫助都沒有。但是這個時候呢，只要你出門走一走，多跟人聊聊天，呼吸呼吸新鮮空氣，多曬曬太陽，多吃吃好吃的，慢慢地就會有力量的。」

除了看劉亦菲、李現撒糖，劇中其他角色也都很有看頭。其中飾演謝之遙「阿奶」的資深演員吳彥姝，是男女主角之外，表現最搶眼的人物。「謝阿奶」80多歲了仍健步如飛，不但每天都工作、燒菜，還可以把闖禍的孫子打得滿頭包，甚至「揮劍」保護孫媳婦，有時候幫孫子牽紅線，角色非常活靈活現，也為劇增添許多亮點。

涂松岩在「去有風的地方」飾演「馬爺」一角，一度創業失敗陷入低潮而每天打坐。(取材...
涂松岩在「去有風的地方」飾演「馬爺」一角，一度創業失敗陷入低潮而每天打坐。(取材自微博)

「以」劇的戲迷，也可在「去」劇中發現許多驚喜。包括「以」劇飾演「李尖尖」爸爸「李海潮」而廣受矚目的演員涂松岩，在「去」劇中飾演「馬爺」一角，一開始怪裡怪氣每天打坐，其實背後有一段輝煌的過往。「以」劇中飾演丟下兒子「賀子秋」的媽媽「賀梅（苑冉飾）」，也在「去」劇中飾演謝之遙的繼母，這次不再背負罵名，反而成了最佳繼母、準婆婆，讓人看了心曠神怡。

「去」劇用最輕鬆、放鬆的方式，給觀眾上了一堂最重要的人生課題。雖然我們可能仍無法像許紅豆、謝之遙一樣瀟灑，但至少可以透過追追這樣療癒的劇，短暫充電，或許也能從劇中人物的故事中，找到自己的影子，跟著一起「吹吹風」。

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