舊訪談被翻出 王菲讚紐約人「充滿自信」捲愛國爭議

天后王菲的昔日訪談引發網友熱議。（取材自微博）

53歲天后王菲 近年減少幕前表演，有網友翻出她12年前上訪談節目的片段，僅僅六天便有逾20萬觀看次數。王菲當初在節目中談到自己很喜歡紐約，稱在紐約街頭看的人們「充滿自信」，沒想到這番話卻意外在網上掀起愛國爭議，有人更留言指「我們中國也很自信」。

香港 01報導，近日有網友翻出王菲過往上節目「楊瀾訪談錄」的片段，上傳至影視網站Bilibili，起題為「很贊同王菲這一段話」。當時王菲談到自己很喜歡紐約的原因，「我覺得那裡的人，我在大街上看到他們走路的神態，和他們的那個感覺，我覺得他們充滿自信。不管他們怎麼奇形怪狀，他都不會在乎別人怎樣看他的。」

談到自己不願意刻意討好別人，王菲還說：「我覺得討好別人不是一個目的，就是去刻意討好別人。只不過，你做了一些事情，這個過程中可能吸引到一些人了，那就當作一個緣分、收穫吧！但你不能把這當作一個目標，那樣就弄巧成拙。」

沒想到這一段過去的言論不僅在網上引來不少迴響，更掀起愛國爭議。有網友留言指「我們這裡的老太太也可以隨地起舞啊」、「在中國賺錢，然後在美國享受、在美國花、然後說中國的不是」、「她去的是91年，現在沒那麼悠閒了」。

但也有不少網友都贊同王菲說話，「不能說其他國家一回好是不是？媽呀大國形象」、「人家舉個例子，一群極端思想的人激動了」、「大家不要過於敏感了」、「三年前我會罵她，僅現在我覺得她說得有自信」。