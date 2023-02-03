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胡歌婚訊1個月前露餡？岳父歡喜透露卻被鄰居當吹牛

娛樂新聞組／綜合報導
胡歌官宣結婚後再度發文為品牌宣傳。（取材自微博）
胡歌官宣結婚後再度發文為品牌宣傳。（取材自微博）

戲劇男神胡歌日前無預警宣布結婚、生女，讓網友又驚又喜，隨即老婆也被起底真實身分，是小他11歲的助理經紀人黃曦寧，長相也曝光。此外有網友透露，黃曦寧的爸爸早在上個月就跟鄰居說自己的女婿是胡歌，結果沒人信，都以為他在吹牛，沒想到是真的。

根據網友消息指出，黃曦寧的爸爸是一名包工頭，在福建省浦城縣做工程，人稱「黃老五」，她的母親則從事教師工作，家中還有開建設公司，家境其實不錯。網友還挖出，在大學畢業後，黃曦寧的父母特別花了80萬人民幣（約11.8萬美元）讓她去北京，跟著專門給明星化妝的團隊學習；剛好有次與胡歌的團隊接洽，心靈手巧的表現意外受到團隊的賞識，將她挖角。

胡歌老婆黃曦寧被形容神似楊冪、林依晨綜合體。（取材自微博）
胡歌老婆黃曦寧被形容神似楊冪、林依晨綜合體。（取材自微博）

黃曦寧從化妝師、造型助理做起，原本是胡歌的「服裝協助」，後來在2019年成為胡歌的執行經紀人，最終竟成為「胡嫂」。網友讚嘆黃曦寧靠著努力和天份，一步步走進男神心中，讓人十分羨慕。

而胡歌原本鮮少更新微博發文，在官宣結婚後隔天，又為品牌贊助發文，讓網友嚇了一大跳，還虧：「哥這是還不忘營業」、「奶粉錢來了」、「記得給小朋友多賺點奶粉錢。」

胡歌 北京 微博

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