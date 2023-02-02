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視頻吳京突見劉德華 謝楠怨沒化全妝

娛樂新聞組／綜合報導
吳京(右)與太太謝楠是網友公認的模範夫妻。(取材自微博)
吳京(右)與太太謝楠是網友公認的模範夫妻。(取材自微博)

女星謝楠近日發文透露一件趣事，她跟老公吳京視頻時看到了劉德華，按理說，一般人看到劉德華，都會特別開心，而謝楠卻感到十分「後悔」！

原來，當時謝楠正在家裡帶孩子學習，突然接到老公發來的視頻，邋裡邋遢地接起電話開始嘮家常，「沒兩句話，京哥說華哥也在，然後鏡頭就給了劉德華。猝不及防啊猝不及防。」謝楠表示，要是知道見劉德華，怎麼也得化個全妝，好在掛電話前勇敢喊出：「我愛劉德華」！

網友也紛紛留言調侃：「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈有畫面了」、「京哥：還好沒化全妝」、「好羨慕謝楠，有吳京這麼優秀的老公，很容易就能看到華哥。」

謝楠與吳京結婚多年以來，一直是網友公認的模範夫妻。2010年，吳京作客謝楠主持的訪談節目「最佳現場」，面對家庭婚姻問題時，吳京竟反問謝楠「你結婚了嗎」、「有男朋友嗎」，對女方的心意溢於言表，兩年後，兩人戀情正式曝光。

早前吳京作為天壇獎評委成員，參與北京國際電影節活動，在合照環節，他身邊的一位女嘉賓突然握住其手臂，吳京馬上回頭望著手臂位置，女方隨即放開雙手，之後一臉笑容繼續影相；一秒之後，女嘉賓再次用手挽著吳京手臂，這時他立即縮手，並示意女方不要這樣做，然後繼續配合影相。這一幕隨即登上微博熱搜。

北京 電影 微博

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