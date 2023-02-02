微笑、比愛心…梁朝偉認了自己「社恐」 抖音親授3招克服

梁朝偉克服社恐第三招，就是手比愛心。(抖音截圖)

現年60歲的影帝梁朝偉 作風一向低調，日前他竟在毫無預警下進駐抖音，這意味住他將會更多分享自己的日常生活點滴，令網友十分驚喜。而他也親自吐露自己有「社交恐懼症」，但也分享了克服的妙招。

香港 01報導，梁朝偉在首發的短片中輕描淡寫道出他玩抖原因：「也許是因為我不善於用語言去表達自己的人，初次見面的時候會緊張，人多的時候會不知所措，有很多話想要跟別人分享，但不知道怎麼開口。」

多年來梁朝偉也被指有社恐 ，與善於社交的老婆劉嘉玲形成強烈對比。在梁朝偉的第二條片中，他就親口承認自己的確有社恐。影片一開頭有人問他：「梁朝偉，想知道你作為老社恐人，是怎麼克服社恐的？」此時梁朝偉回答對方說：「我有辦法」笑得一面得戚的，相當可愛。

他親自揭曉固中秒招說：「第一招：微笑；第二招：揮手；第三招：比愛心。」當梁朝偉每講一招他都會真人示範，並配上以往他現身公開場合時使出這三招的片段，證明他當時是社恐發作要出招克服。梁朝偉最後還貼心問大家：「你學會了嗎？」

至於梁朝偉的第三條片，就是重現他於「無間道」電影系列中的經典場口，打摩斯密碼，來預告將有一段名為「這一刻，梁朝偉對你說」的獨家梁朝偉記實短片上線，他還約定大家到時見。