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曾與周迅相戀 男星「無套懷孕結婚」致歉妻 網友卻力挺

噓！星聞／即時報導
男星宋寧峰近日與老婆一同上綜藝「再見愛人2」。（取材自微博）
男星宋寧峰近日與老婆一同上綜藝「再見愛人2」。（取材自微博）

中國男星宋寧峰近日與老婆一同上綜藝「再見愛人2」，節目中夫妻兩面對面說出心裡話，宋寧峰更自爆當年交往時，在沒任何保護措施情況下讓女方懷孕，對此深感愧疚，直言「這是一件不負責任的事情」，並向妻子道歉。

宋寧峰當年曾與女星周迅短暫相戀，和女星齊溪有過7年婚姻，離婚後不久後則與職業為經紀人的張婉婷相戀，並在女方懷孕後選擇登記結婚。對此，宋寧峰則在「再見愛人2」坦言，當初在沒任何保護措施就讓女方懷孕，「這是一件不負責任的事情」，更為此向妻子張婉婷道歉，張婉婷則是哭紅眼默默不語。

被問到若兩人沒懷孕是否還會在一起？張婉婷直言，若沒懷孕夫妻倆也不會吵架，但可能還是會分手，被問原因她則笑說：「我看不上你」，「我可能會變成單身、定期旅遊，每天與朋友們聚會」，會過得更自由。

宋寧峰當年曾與與女星周迅短暫相戀，和女星齊溪有過7年婚姻，離婚後不久後則與職業為...
宋寧峰當年曾與與女星周迅短暫相戀，和女星齊溪有過7年婚姻，離婚後不久後則與職業為經紀人的張婉婷相戀，並在女方懷孕後選擇登記結婚。（取材自微博）

節目一播出，網友們紛紛力挺男星：「孩子不要可以打掉，不要每次都搞的像被害者似的，都是成年人」、「這麼後悔有孩子覺得孩子牽住了她當初怎麼沒打掉。現在就知道怪男的」、「實不相瞞 這個確實是好殘忍啊」、「只覺得孩子好慘！長大了看到這一段心裡怎麼想啊」、「感覺她就是為了刺他，太知道對方痛點了，怎麽扎心怎麽說」。

張婉婷。（取材自微博）
張婉婷。（取材自微博）

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