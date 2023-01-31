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與張大大溜冰 楊冪變裝竟無人認出

娛樂新聞組／綜合報導
楊冪全身包緊緊，就算張大大在身旁，民眾仍沒認出。（取材自微博）
楊冪全身包緊緊，就算張大大在身旁，民眾仍沒認出。（取材自微博）

主持人張大大近日在直播中透露與楊冪在過年期間一同去溜冰，楊冪特地戴上一頭藍色假髮，竟然沒被半個路人認出來。

中時新聞網報導，張大大30日在直播中表示，楊冪想邀他過年期間一同去溜冰，但他認為以楊冪的名氣，很容易引起路人騷動，因此建議她先喬裝打扮後再去。事後與楊冪會合後，她果真聽從張大大的話，戴了頂藍色的假髮，並用黑色帽子與口罩將其餘的臉部特徵藏起來。對此，張大大無奈表示自己才剛到溜冰場不久就被群眾認了出來，但大家都只是知道身旁有一位藍色頭髮的女子隨行，而無人猜出那就是楊冪。

張大大與楊冪過年期間一同出遊。（取材自微博）
張大大與楊冪過年期間一同出遊。（取材自微博）

出門遊玩後，楊冪也相當俏皮的在自己的微博上曬出去溜冰場的照片，只見照片中，她的藍色短髮在陽光下閃閃發亮，更舉著一隻看起來相當可口的糖葫蘆，配文寫下：「大過年的，什剎海走著，糖葫蘆安排！」

楊冪戴假髮溜冰無人認出。（取材自微博）
楊冪戴假髮溜冰無人認出。（取材自微博）

消息一出，引發網友熱議，還衝上熱搜榜，有網友分享親身經歷，指出：「我都看見張大大了，還說楊冪怎麼沒來，是我眼拙了。」還分享了幾張與朋友的聊天紀錄截圖，認為張大大與楊冪都一同出來玩如此多次了，竟未料想到身旁的女子就是楊冪，實在是太可惜了。

ETtoday報導，有一名微博網友在當天曾巧遇張大大，但沒有認出楊冪，她與朋友分享時，還堅稱張大大身旁的女子不是楊冪、問說「怎麼沒來」。

楊冪戴假髮溜冰無人認出。（取材自微博）
楊冪戴假髮溜冰無人認出。（取材自微博）

楊冪 微博 口罩

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