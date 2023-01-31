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高圓圓現身澳門 砍價螃蟹啖小吃

娛樂新聞組／綜合報導
高圓圓被拍到現身澳門沙梨頭水上街市。（取材自微博）
高圓圓被拍到現身澳門沙梨頭水上街市。（取材自微博）

八卦媒體報導稱，女演員高圓圓近日現身澳門沙梨頭水上街市，當天她和男主持人高博一同前往，兩人在街市上有說有笑很是開心，也是曝光了高圓圓的近況，間引來無數網友熱議。

貓眼娛樂報導，此次高圓圓是參加高博的節目「澳門雙行線」，早在去年11月份就有網友在社交平台上曬出高圓圓和高博兩人在澳門街頭閒逛的畫面，高博手拿塑料袋不知道裝的是什麼，高圓圓則一路跟隨，兩人也並未避嫌，就這麼走在大街上。

然而這一次兩人再次現身澳門，到了沙梨頭水上街市，這裡街邊有許多商販，賣著各種各樣的東西，有賣小吃的、有賣蔬菜的，還有賣海鮮的，各式各樣非常豐富，只見高圓圓打扮得非常性感，身穿灰色束腰連衣短裙，秀出一雙纖細的大長腿，臉上畫著精緻的妝容，展現火辣身材，尤其是腰圍非常纖細，這樣的裝扮很是吸睛，旁邊的高博則身穿黑色休閒上衣，下身搭配黑色長褲，頭髮有些花白，兩人走在街頭一副歲月靜好的樣子。

在街市上兩人來買螃蟹，高圓圓直接化身砍價小能手，跟賣海鮮的老闆娘砍價，而且砍價技巧也是非常嫻熟，在買完螃蟹後，她又來到小吃攤上，買了一些小吃品嘗著，她也是露出開心的笑容，不得不說哪怕是在吃東西，高圓圓也是那麼優雅，顏值還是那麼高，真不愧是凍齡女神。

高圓圓被拍到現身澳門沙梨頭水上街市。（取材自微博）
高圓圓被拍到現身澳門沙梨頭水上街市。（取材自微博）

高圓圓 澳門 八卦

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