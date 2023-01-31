高圓圓現身澳門 砍價螃蟹啖小吃

高圓圓被拍到現身澳門沙梨頭水上街市。（取材自微博）

有八卦 媒體報導稱，女演員高圓圓 近日現身澳門 沙梨頭水上街市，當天她和男主持人高博一同前往，兩人在街市上有說有笑很是開心，也是曝光了高圓圓的近況，間引來無數網友熱議。

貓眼娛樂報導，此次高圓圓是參加高博的節目「澳門雙行線」，早在去年11月份就有網友在社交平台上曬出高圓圓和高博兩人在澳門街頭閒逛的畫面，高博手拿塑料袋不知道裝的是什麼，高圓圓則一路跟隨，兩人也並未避嫌，就這麼走在大街上。

然而這一次兩人再次現身澳門，到了沙梨頭水上街市，這裡街邊有許多商販，賣著各種各樣的東西，有賣小吃的、有賣蔬菜的，還有賣海鮮的，各式各樣非常豐富，只見高圓圓打扮得非常性感，身穿灰色束腰連衣短裙，秀出一雙纖細的大長腿，臉上畫著精緻的妝容，展現火辣身材，尤其是腰圍非常纖細，這樣的裝扮很是吸睛，旁邊的高博則身穿黑色休閒上衣，下身搭配黑色長褲，頭髮有些花白，兩人走在街頭一副歲月靜好的樣子。