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金庸筆下慕容復 港版石修最經典

記者蘇詠智╱綜合報導
石修貴氣英挺的古裝扮相到現在還被公認是經典。(本報資料照片)
石修貴氣英挺的古裝扮相到現在還被公認是經典。(本報資料照片)

港星甄子丹領銜主演的電影「天龍八部之喬峰傳」，春節期間在台、港、星、馬戲院上映，在中國大陸則於網路平台推出，再次掀起網友對金庸經典原著和各種影視版本的討論熱潮。

雖然「喬峰傳」在台港票房都不敵其他同檔的本土賀歲片，但網路討論熱烈，甄子丹的身手不俗，但仍然無法擠下梁家仁、黃日華或胡軍等人的經典喬峰地位；至於扮演喬峰對手慕容復的吳樾，也同樣受到批評。由於原著中慕容復是個英俊瀟灑的貴公子，吳樾雖然武打動作實力不俗，可惜不是英俊小生，又年過40，和大家想像中的慕容復有段距離。

有別於不同世代的觀眾心目中有不一樣的最佳喬峰，提到慕容復，幾乎眾所公認是1980年代港劇版的石修最出色，讓後繼者全都相形見絀。童星出身的他，長大後一身難掩的貴氣和英挺，讓慕容復一出場就吸睛，使得表妹王語嫣對他的癡迷、無視身旁癡心的段譽非常合理。台灣版飾演慕容復的崔浩然，一來有石修珠玉在前，二來因香港編劇梁立人改編幅度過大，把部分虛竹的情節寫到他身上，使得評價大受拖累。1990年代港劇版的張國強，則是俊美不足、靠演技勉強追趕和石修的距離。

新世紀之後的大陸也拍了好幾版「天龍八部」，修慶、宗峰岩、高泰宇陸續扮過慕容復，除了修慶評價尚佳，其他兩人或因造型怪異，或因氣質不符，同樣評價都不理想。

「天龍八部之喬峰傳」電影裡吳樾扮演慕容復，被認為顏值與氣質不夠符合。(取材自微博...
「天龍八部之喬峰傳」電影裡吳樾扮演慕容復，被認為顏值與氣質不夠符合。(取材自微博)

甄子丹 電影 香港

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