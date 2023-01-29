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狂飆豆瓣評分9.0 張頌文演黑老大登熱搜

娛樂新聞組╱綜合報導
「狂飆」豆瓣評分高達9.0，張頌文演黑老大登上熱搜。(取材自微博)
「狂飆」豆瓣評分高達9.0，張頌文演黑老大登上熱搜。(取材自微博)

這段時間掃黑除惡題材劇「狂飆」熱播，在一眾新春大戲中，可謂收視、口碑一路狂飆，成為開年爆款劇。隨著電視劇的熱播，該劇的豆瓣評分繼續上漲，目前已有超過12萬人打分，評分達到9.0，其中有59.2%的人給了滿分。

綜合媒體報導，「狂飆」講述以刑警安欣（張譯飾）為代表的政法隊伍與以高啟強（張頌文飾）為代表的黑惡勢力長達21年的正邪較量。而高啟強從魚販一步步被「逼」成黑幫大佬，上演了一段極具反轉的「黑化人生」。

劇中，張頌文將一個底層小人物走上權力高峰的變化，表演得淋漓盡致，從開始人盡可欺的魚販，到後來被「逼上梁山」，初露鋒芒，再到最後徹底黑化，魚肉百姓。

張頌文用演技征服了觀眾，熱搜一直掛著#查查張頌文#的話題。人們笑稱高啟強不是演的，就是張頌文本人，還有網友幽默留言「建議官方查一下」。

張頌文也在微博俏皮回覆：「昨天在外面看人放煙花，忽然聽見後面有人喊了句『你過來一下』，我差點沒有撒腿就跑」，同時對觀眾的好評表示感恩。

據報導，張頌文屬大器晚成型演員，近兩年透過「隱秘的角落」、「革命者」、「心居」大獲好評。

在「隱秘的角落」中，飾演男主父親的張頌文曾貢獻了一段登熱搜的表演。他飾演的朱永平意外失去女兒後，獨自坐在餛飩攤上女兒常坐的位置吃餛飩，他埋著頭，含著淚，一顆一顆吞餛飩，最終哭到勺子都拿不穩。

這段表演成為該劇討論度最高的片段之一，觀眾給了張頌文至高的讚譽。在網路投票中，也被評為劇中最受歡迎的男演員。

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