「喬峰傳」再掀金庸話題熱 「最佳慕容復」公認只有他

石修貴氣英挺的古裝扮相到現在還被公認是經典。（本報資料照片）

甄子丹 掛帥的「天龍八部之喬峰傳」，春節期間在台、港、星、馬戲院上映，在中國則於網路平台推出，再次掀起網友對金庸經典原著和各種影視版本的討論熱潮，雖然書中有「北喬峰、南慕容」之說，突顯喬峰和慕容復各自在華北和江南稱雄，但以票房表現來看，反而是地處南端的星馬較台港更佳。

「天龍八部之喬峰傳」於馬來西亞是今年賀歲華人影片的票房冠軍，在新加坡 則僅次於當地喜劇天王梁志強的新作「貓山王中王」，還略微領先晚幾天上映到劉德華＆吳京「流浪地球2」，顯然他專程赴星馬宣傳確實有幫助，在台灣和香港 則都不敵其他同檔的本土賀歲片，但網路討論熱烈，迴響並不差。

甄子丹的身手還是大受讚譽，儘管無法擠下梁家仁、黃日華或胡軍等的經典喬峰地位，至於扮演喬峰大對手慕容復的吳樾，受到的批評就多了些，因為在原著中慕容復是個英俊瀟灑的貴公子，吳樾雖然武打動作的實力有目共睹，偏偏就不是英俊小生，又年過40，和大家想像的慕容復差了十萬八千里。

有別於不同世代的觀眾心目中有不一樣的最佳喬峰，提到慕容復幾乎眾所公認是1980年代港劇版的石修最為出色，讓後繼者全都相形見絀。童星出身的他，長大後一身難掩的貴氣和英挺，讓慕容復一出場就吸睛，使得表妹王語嫣對他的癡迷、無視身旁癡心的段譽非常合理。台灣版飾演慕容復的崔浩然，一來有石修珠玉在前，二來因香港編劇梁立人改編幅度過大，把部分虛竹的情節寫到他身上，使得評價大受拖累。1990年代港劇版的張國強，則是俊美不足、靠演技勉強追趕和石修的距離。