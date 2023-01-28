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楊迪情斷12年女友 挨轟浪費女方青春

娛樂新聞組╱綜合報導
楊迪在直播中透露和交往12年的女友分手，引發網友熱議。(取材自微博)
楊迪在直播中透露和交往12年的女友分手，引發網友熱議。(取材自微博)

36歲的大陸藝人楊迪日前在直播中談及自己的感情，自曝已經結束與圈外女友12年感情，回歸單身狀態；此事一曝光，立刻衝上微博熱搜，許多網友質疑楊迪浪費女方的青春。

綜合媒體報導，楊迪回應，因為直播中被問及是否單身，於是自己就如實回答了，他表示現在的狀態是，「我倆都過得很好，是真的做到了好聚好散且也是很好的朋友。這可能和大家對我們的期待不同，但這也是我們理性選擇的結果。感情的事本來就很複雜，望大家未知全貌，不予置評。」

楊迪表示，目前的狀態並沒有傳統定義中失戀的痛苦，他與女友也是和平分開，彼此並沒有過於激烈的衝突，而他與前女友最終未能走入婚姻殿堂雖有遺憾，好聚好散目前仍然是朋友。楊迪還發了與前女友的聊天記錄，力證兩人是和平分手。

楊迪三年前曾上節目對主持人小S、蔡康永表示，他享受女友很會做飯，也很會做家務，兩人絕對不會分手。不料在堅定非她不娶的發聲三年後，楊迪的戀愛最終結束。

許多網友質疑楊迪是渣男，浪費女方的青春，楊迪則回應「這些年，我倆相濡以沫，雖沒婚姻之式，也過婚姻之實，所以這次分手和離婚無異」、「這麼長的歲月，我倆的關係早就像親人一樣，未來也是會在合理範圍內照料對方一生的周全」。

至於網上流傳的全家福照片和「被打碼女子是新女友」猜測，楊迪表示，不是新女友，而是他的親妹妹，「她嫌棄她被拍醜了，自己打的碼，我也和她商量了，只能放出原圖來了」。

小S 微博

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