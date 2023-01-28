多地球4.6億元 滿江紅3因素稱霸春節票房

「滿江紅」票房逆襲，成為春節檔票房冠軍。(取材自上游新聞)

今年中國大陸春節賀歲片百家爭鳴，截至27日晚，總票房67.6億(人民幣，下同，約10億美元)，低於2021年78.43億元，成為中國影壇史上票房第二高，1月累計票房也已升至81.13億，創造全球單一市場1月最高票房紀錄，「滿江紅」、「流浪地球2」、「熊出沒·伴我熊芯」分列春節檔票房前三位。

上游新聞報導，2023年春節檔開低走高，逆襲、抄襲話題不斷，最終張藝謀執導作品「滿江紅」以26.7億元成為票房冠軍，「流浪地球2」拿下22.1億元，「熊出沒」獲7.7億元，分居票房二、三名，「熊出沒」也打破了中國影史春節檔動畫片檔期票房紀錄。

此外，由鄧超 、孫儷主演的體育電影 「中國乒乓之絕地反擊」上映2天票房4200萬元，臨時宣布撤檔，延至2月17日上映。

報導指出，春節檔上映首日，集合劉德華、吳京、李雪健等眾多大牌「流浪地球2」延續首集氣勢，以逾5億元的票房登頂冠軍，並且率先突破10億元關口；上映兩天後，「滿江紅」票房「逆襲」，反超此前領先的「流浪地球2」。同時，「滿江紅」超越「懸崖之上」11.91億元的票房，成為張藝謀在中國上映的電影中票房最高作品。