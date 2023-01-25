中國名導付寧驟逝 肖戰、趙露思發文哀悼

演員錢波哀悼好友，知名導演、編劇付寧。 (取材自微博)

中國知名導演 、編劇付寧驚傳23日於北京 逝世，享年55歲。包括趙露思、肖戰、李沁、任嘉倫等知名藝人都發哀悼。

演員錢波23日晚間突發文「我無法接受」，透露導演付寧離世消息，他表示和付寧合作過7部戲，稱對方「你是我的貴人、恩人」。而經紀公司「紫薇星空」隨即發出「訃告」，表示付寧因突發疾病於北京逝世。

藝人包括趙露思、肖戰、李沁、任嘉倫等人都發文哀悼，趙露思寫道「感恩與您的相遇，一路走好」，李沁寫道：「沉痛悼念，一路走好」，肖戰則回憶過往片場合作：「朝夕相處的那幾個月，每天在現場都能聽見導演您爽朗的笑聲。」任嘉倫則透露早前還和付寧導演聊再合作的事，哀慟：「付導一路走好」。

北京日報報導，付寧是新派京味影視劇的代表人物，曾創作「什剎海」、「全家福」、「鴿子哨」、「胡同」等京味電視劇。其中「全家福」曾獲得飛天獎優秀電視劇獎。

報導指，付寧創作的電視劇以北京戲、胡同戲為主，作品充滿豐厚的生活底蘊和濃郁的時代氣息。由肖戰、李沁主演，講述北京青年命運故事的待播劇「夢中的那片海」成為付寧的遺作。

香港 01報導，根據資料，付寧還曾與任達華等香港藝人合作。在2017年播放的電視劇「魔都風雲」由付寧執導，任達華領銜主演，該劇的背景為20世紀30年代的上海灘，任達華飾演上海灘黑幫老大蕭海昇一角。

在2020年播放的電視劇「秋蟬」也由付寧執導，任嘉倫、李曼等主演。該部諜戰劇講述了在1941年底香港被日軍侵佔，代號「秋蟬」的中共青年黨員秘密潛伏在日軍香港軍政廳機要單位執行著一項絕密任務。