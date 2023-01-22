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中國電影春節檔破15億人民幣 「流浪地球2」首日領跑

中新社／北京22日電
1月22日，中國農曆兔年正月初一，不少民眾來到位於貴州省遵義市務川仡佬族苗族自治縣丹砂街道的一家電影院觀影，度過春節假期。圖為觀影者在觀看電影院展出的電影海報。 (中新社)
1月22日，中國農曆兔年正月初一，不少民眾來到位於貴州省遵義市務川仡佬族苗族自治縣丹砂街道的一家電影院觀影，度過春節假期。圖為觀影者在觀看電影院展出的電影海報。 (中新社)

據燈塔專業版實時數據，截至北京時間1月22日16時48分，2023年春節檔（1月21日至1月27日）總票房（含預售）突破15億元人民幣(約2.2億美元），科幻大片「流浪地球2」首日暫時領跑。 　　

中國電影市場於2023年元旦前後逐步復甦，多部重量級作品隨即陸續宣佈定檔兔年春節檔。最終，此次的黃金檔期集結了「流浪地球2」、「滿江紅」、「無名」、「交換人生」、「中國乒乓之絕地反擊」、「熊出沒•伴我熊芯」、「深海」7部新片，這一陣容不僅相比往年類型更多樣化，主創陣容和視效商業性也頗具亮點，其總體票房表現早在鳴鑼之前便被寄予厚望。 　　

據燈塔專業版數據，此次春節檔開局紅火，目前，科幻片「流浪地球2」以4.8億元（人民幣，下同）領跑票房，作為此前被譽為中國科幻電影里程碑式作品「流浪地球」的續作，該片目前排片居首，從口碑來看，不少觀眾認為其絕不辜負前作。

位列次席是張藝謀新片「滿江紅」，目前票房4.2億元，這部集結了沈騰、易烊千璽等人氣明星的懸疑喜劇從類型上對假期檔期十分友好，張藝謀此番講故事的節奏得到眾多觀眾的認可，網絡上不少人觀後直呼緊張、過癮。 

梁朝偉、王一博領銜主演的諜戰商業片「無名」以約1.9億元票房領銜第二梯隊，該片由程耳執導，其叙事風格與審美追求均值得關注。 　　

「熊出沒」系列進入到第10個年頭，今年的「熊出沒•伴我熊芯」再次證明自身已經是春節檔穩扎穩打的存在，這部動畫片目前以超1.6億元的票房緊隨「無名」。張小斐與雷佳音聯袂出演的「交換人生」作為本檔期唯一的純喜劇影片在初一（22日）下午也成功實現票房破億元。 　　

至此，集結眾多強手的兔年春節檔已取得開門紅，順利開跑，業內認為，隨著大年初一上映後的口碑發酵，接下來檔期中的排名形勢或將迎變數，而其整體的持續爆發值得期待。

1月22日，中國農曆兔年正月初一，不少民眾來到位於貴州省遵義市務川仡佬族苗族自治...
1月22日，中國農曆兔年正月初一，不少民眾來到位於貴州省遵義市務川仡佬族苗族自治縣丹砂街道的一家電影院觀影，度過春節假期。圖為觀影者在電影院排隊檢票。 (中新社)

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