中國電影春節檔破15億人民幣 「流浪地球2」首日領跑
據燈塔專業版實時數據，截至北京時間1月22日16時48分，2023年春節檔（1月21日至1月27日）總票房（含預售）突破15億元人民幣(約2.2億美元），科幻大片「流浪地球2」首日暫時領跑。
中國電影市場於2023年元旦前後逐步復甦，多部重量級作品隨即陸續宣佈定檔兔年春節檔。最終，此次的黃金檔期集結了「流浪地球2」、「滿江紅」、「無名」、「交換人生」、「中國乒乓之絕地反擊」、「熊出沒•伴我熊芯」、「深海」7部新片，這一陣容不僅相比往年類型更多樣化，主創陣容和視效商業性也頗具亮點，其總體票房表現早在鳴鑼之前便被寄予厚望。
據燈塔專業版數據，此次春節檔開局紅火，目前，科幻片「流浪地球2」以4.8億元（人民幣，下同）領跑票房，作為此前被譽為中國科幻電影里程碑式作品「流浪地球」的續作，該片目前排片居首，從口碑來看，不少觀眾認為其絕不辜負前作。
位列次席是張藝謀新片「滿江紅」，目前票房4.2億元，這部集結了沈騰、易烊千璽等人氣明星的懸疑喜劇從類型上對假期檔期十分友好，張藝謀此番講故事的節奏得到眾多觀眾的認可，網絡上不少人觀後直呼緊張、過癮。
梁朝偉、王一博領銜主演的諜戰商業片「無名」以約1.9億元票房領銜第二梯隊，該片由程耳執導，其叙事風格與審美追求均值得關注。
「熊出沒」系列進入到第10個年頭，今年的「熊出沒•伴我熊芯」再次證明自身已經是春節檔穩扎穩打的存在，這部動畫片目前以超1.6億元的票房緊隨「無名」。張小斐與雷佳音聯袂出演的「交換人生」作為本檔期唯一的純喜劇影片在初一（22日）下午也成功實現票房破億元。
至此，集結眾多強手的兔年春節檔已取得開門紅，順利開跑，業內認為，隨著大年初一上映後的口碑發酵，接下來檔期中的排名形勢或將迎變數，而其整體的持續爆發值得期待。
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